El director del parc de Sant Llorenç vol replantar vinya a l’àrea cremada

El director del parc natural de Sant Llorenç, Àngel Miño, estudia la possibilitat de recuperar conreus tradicionals, com ara la vinya, en una de les zones que es va veure afectada per l’incendi del Bages, les tines de la Vall del Flequer. Les flames van salvar les antigues construccions on els pagesos elaboraven el vi, però van socarrimar la vegetació de l’entorn, deixant al descobert les feixes on antigament creixien els ceps. Per al director del parc, recuperar la tradició vitivinícola seria una forma de regenerar la zona cremada, «evitant la concentració de massa forestal i afavorint la creació de tallafocs naturals».

«Després de l’afectació, cal treballar de forma conjunta amb els propietaris de les àrees forestals i amb les administracions per decidir com ha de ser la regeneració de l’entorn cremat», considera Miño. L’incendi ha calcinat entorn unes 400 hectàrees del parc natural, on el director considera que s’hauria de treballar per afavorir la diversitat del bosc i la creació d’espais oberts que evitin la propagació ràpida de les flames. «Serà difícil intervenir en el conjunt d’hectàrees afectades, però es poden valorar iniciatives que apostin per recuperar espais que antigament estaven dedicats a l’agricultura», apunta.

Una de les zones afectades on el parc estudia actuar és la Vall del Flequer, un indret que abans de l’arribada de la fil·loxera, a finals de segle XIX, estava cobert d’extensions de vinya. «Fa uns anys ja vam estudiar la possibilitat de recuperar aquestes plantacions al voltant de les tines, però el projecte va quedar en un calaix», destaca. Tanmateix, ara considera que és el moment idoni «per establir acords amb els propietaris de la zona forestal afectada, que permetin arranjar algunes feixes i posar en marxa de nou el conreu de vinya». D’aquesta forma, afirma, s’afavoriria la creació d’un mosaic paisatgístic, «que aportaria diversitat en la flora i la fauna d’un dels entorns més visitats del parc natural de Sant Llorenç».

Per la seva part, l’expert en pedra seca i descobridor d’algunes de les tines del parc natural, Jordi Perich, remarca que l’aposta per replantar vinya «donaria un valor afegit a un patrimoni que és únic i que està estretament vinculat al paisatge del Bages». Al voltant de Sant Llorenç, apunta, es troben unes 150 tines, que feien servir els pagesos per elaborar vi a peu de vinya i estalviar-se el desplaçament amb el raïm fins als cellers. Perich assenyala que l’incendi no ha provocat danys en la seva estructura, «per la fermesa de la tècnica de la pedra seca», però sí que n’hi ha algunes que han quedat socarrimades i rodejades de cendra a causa de les flames.

El director del parc agraeix que el patrimoni s’hagi conservat, però lamenta que els plafons informatius, les senyalitzacions o els suports de fusta que marcaven l’itinerari fins a les tines han patit danys. «A partir d’ara, haurem de treballar per tornar a dignificar l’entorn i no deixar perdre l’atractiu turístic de la zona», remarca. Les tines de la Vall del Flequer havien guanyat popularitat en els darrers anys, amb uns 3.500 visitants anuals de mitjana, segons dades del parc natural. En aquest sentit, l’objectiu del parc natural de Sant Llorenç és rehabilitar la zona per tornar-la a fer visitable.