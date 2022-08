Un camió que transportava porcs ha bolcat a Moià aquest dijous poc abans de les nou del matí a la N-141c. L'accident s'ha produït poc abans de les 9 del matí, al punt quilomètric 22, prop del restaurant Urbisol. El conductor ha quedat atrapat a l'interior de la cabina i els bombers han hagut de fer maniobres d'extracció. Tot i això, ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després de ser atès al mateix lloc dels fets, segons han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques. El camió ha estat l'únic vehicle implicat en l'accident.

A més, arran de l'accident, alguns dels porcs han escapat del camió i altres s'han hagut d'extreure i s'ha hagut de muntar un dispositiu especial per donar resposta a la situació, amb la presència d'un veterinari per donar resposta als animals ferits i s'ha buscat un transport alternatiu. A més, també hi ha hagut una petita fuita de gasoil que ha quedat controlada.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, després de l'incident s'ha hagut de tallar totalment la carretera. Posteriorment, s'ha donat pas alternatiu, fet que provoca que el trànsit a la zona sigui intens i s'han arribat a acumular cues de dos quilòmetres i mig. Aquesta situació es preveu que s'allargui fins demà al matí quan està previst retirar el camió. Per tal de poder retirar el vehicle, la carretera es tornarà a tallar totalment aquest divendres de 6 a 14 hores, aproximadament, per retirar el camió amb una grua, segons ha informat l'Ajuntament de Moià.

Com a via alternativa hi ha la C-59 que passa per l'Estany.