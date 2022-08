Un home de 47 anys d'edat acabava la matinada d'aquest diumenge a l'hospital després de rebre una punyalada en els genitals, presumptament comesa per la seva pròpia esposa, segons indiquen fonts pròximes al cas.

Els fets van tenir lloc minuts abans de les dues del matí d'aquest diumenge, en un domicili del municipi de Cartagena, a Múrcia.

Per raons que no han transcendit, es va originar una discussió en el transcurs de la qual, suposadament, la dona va empunyar una arma blanca i va atacar a l'home, que va rebre almenys una punyalada a la zona genital. La víctima, finalment, va poder escapolir-se, agafar un telèfon i trucar per a demanar ajuda.

Fins al lloc dels fets es va mobilitzar una ambulància i els sanitaris van atendre in situ la víctima, per, posteriorment traslladar-la d'urgència a un centre hospitalari. A priori, segons fonts sanitàries, el seu estat no revesteix especial gravetat. També es van desplaçar agents de la Policia Local i Nacional. Al domicili on es va produir l'agressió hi havia un menor edat.

Del cas, que s'investiga en principi com un episodi de violència domèstica, es fa càrrec la Policia Nacional. El testimoniatge de l'home serà clau per saber què va passar i com es va desencadenar l'agressió. No ha transcendit, de moment, si la presumpta autora de la ganivetada ha arribat a ser detinguda.