Dos vehicles s'han accidentat durant les darreres hores a la Catalunya central. El primer va fer-ho a l'Espunyola, amb avís als Bombers de les 1.39 h de la matinada, segons fonts d'aquest cos. El vehicle, conduït per un home de 20 anys, va sortir de la via a la BV-4131 i va fer una volta de campana. Els Bombers hi van activar dues dotacions i el jove va ser traslladar amb pronòstic lleu a l'hospital Sant Bernabé de Berga.

El segon accident s'ha produït ja aquest diumenge al matí a la B-431 a Avinyó. Aquí un vehicle ha bolcat al punt quilomètric 51 i ha deixat una dona de 20 anys ferida lleu, que ha sigut traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.