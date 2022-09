Ensurt a la cafeteria L'Aroma de Manresa per un petit incendi

Una reixa de ventilació de l'interior de la cafeteria l'Aroma de Manresa s'ha incendiat aquest dimarts al matí. El foc, que s'ha produït quan l'establiment encara no havia obert al públic, només ha afectat l'estructura on s'ha originat, segons ha pogut comprovar Regió7. Bombers han explicat que han rebut l'avís a les 9 h i a les 10 h ja no hi treballaven. Llavors, el personal de la cafeteria treballava per netejar el local del material expulsat pels extintors que s'han fet servir en un primer moment.