Detingut per anar begut el conductor del camió accidentat a Lladurs

Els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor del camió accidentat a Lladurs perquè anava begut. En concret, l’home va donar un positiu d’1,05 mg/l d’aire espirat, multiplicant així per set el límit per als conductors professionals que és de 0,15 mg/l, segons han informat fonts del cos policial. El conductor ha passat a disposició judicial aquest divendres al matí i ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusat d’un delicte de conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol.

L’accident va tenir lloc aquest dijous poc abans de tres quarts de set de la tarda a la carretera de la Llosa de Cavall, la C-462, i que uneix Olius amb Sant Llorenç de Morunys. Arran de l’accident el camió va ocupar totalment la calçada i la carretera ha estat tallada fins les 10 del matí d’aquest dimarts, un cop s’ha retirat el vehicle i la càrrega que portava, que eren plaques de pladur. En total, el tall es va allargar unes 13 hores.

«La carretera de Manresa a Olesa no hauria estat 13 hores tallada»

Tot i que l’accident va tenir lloc al terme de Lladurs, els més afectats pel tall eren els veïns de Sant Llorenç de Morunys. Per aquesta raó, l’alcalde del municipi Francesc Riu donava per fet que si l’accident hagués estat «a la carretera de Manresa a Olesa no hauria estat 13 hores tallada».

Riu valora que «els accidents poden passar sempre» però es queixava del fet que el vehicle no es retirés fins les 10 del matí de l’endemà de l’accident.

L’alcalde es queixava que la carretera alternativa per la qual han hagut de passar els veïns per anar a Solsona és la de Coll de Jou «amb moltes corbes» i que suposa també fer una volta d’un quart d’hora més per «uns veïns que ja estem lluny de tot arreu». També explica que ja han transmès el seu malestar a la delegada del Govern a la la Catalunya central, Rosa Vestit.