Un conductor de 20 anys ha donat positiu per consum de metaamfetamines després de tenir un accident, aquest diumenge al matí, a la carretera de Vic de Manresa. Segons fonts de la Policia Local, el conductor ha patit una sortida de via quan circulava per l’alçada del número 159 de la mateixa carretera de Vic. El conductor ha donat negatiu en el test d’alcoholèmia però ha donat positiu administratiu per consum de metaamfetamines, motiu pel qual se l’hi ha obert un expedient adminsitratiu.