Tres anys i tres mesos de presó per a dos berguedans per cultiu i tràfic de droga

Dos veïns de Berga han acceptat t una condemna a un total de tres anys i tres mesos de presó per cultiu i tràfic de drogues, en concret marihuana i cocaïna. El cas es va descobrir arran d’una alerta per presumpta violència de gènere. Els dos condemnats són dos homes de 37 i 25 anys i d’origen dominicà que evitaran l’entrada a presó si no delinqueixen durant un període de quatre anys i si tampoc abandonen un tractament de desintoxicació, ja que en el moment dels fets tenien addicció a les drogues.

Els fets de la sentència es remunten a l’any 2020. La nit del de l’11 al 12 de novembre, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per un possible cas de violència de gènere. Arran d’aquesta alerta, agents policials van anar al domicili situat al número 5 del carrer dels Àngels de Berga, on un dels condemnats vivia de forma permanent i l’altre ho feia de forma temporal. Un cop allà, els policies van tenir sospites que a l’habitatge hi podia haver una plantació de marihuana i per aquesta raó van demanar una ordre judicial per tal de poder entrar i escorcollar el pis.

Durant tot un dia els agents van custodiar l’immoble fins que el 13 de novembre del 2020 al matí es va poder fer l’entrada i escorcoll a l’habitatge en qüestió. Segons consta en la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, els agents hi van trobar cocaïna i marihuana. El valor de la cocaïna intervinguda era de 2.310 euros mentre que el de la marihuana se situava en els 464 euros.

A més amés, s’hi van trobar diversos elements usats per la manipulació de droga i d’altres habitualment utilitzats per al cultiu de marihuana com ventiladors, torretes, aparells d’aire condicionat, transformadors, bombetes, assecadors i fungicides entre d’altres. Tot i això, en el moment que es va fer l’escorcoll la instal·lació no estava muntada.

La retirada dels diferents elements per al cultiu de les plantes que hi havia a l’habitatge va ser molt vistosa ja que els diferents elements que es van anar desmuntant de l’interior de l’habitatge es van carregar en un vehicle de la brigada municipal i també es va tallar un tram del carrer durant algunes hores.

Després de l’escorcoll, es va ordenar l’ingrés a presó dels dos acusats, encara que un d’ells va sortir en llibertat amb càrrecs tres setmanes després.

Els dos processats han estat condemnats per un delicte contra la salut pública relatiu a substància que no provoquen greus perjudicis per a la salut -la marihuana- i per substàncies que causen un dany greu per a la salut -la cocaïna-. A part dels tres anys i tres mesos de presó, cadascun d’ells també ha estat condemnat a una multa de 3.000 euros.

Tot i això, en l’acord amb el qual els acusats van arribar amb la fiscalia se suspèn el seu ingrés a la presó amb la condició que no delinqueixin en un termini de quatre anys. A més amés, per evitar la presó hauran de seguir, donada la seva dependència de les drogues, un tractament per abandonar la dependència de substància estupefaents. De fet, un cop ja havien estat detinguts. Els ara condemnats ja van iniciar un tractament d’aquest tipus. Un ho va fer estant encara a presó i l’altre quan ja havia sortit en llibertat condicional. D’altra banda, cap dels dos condemnats tenia antecedents penals.