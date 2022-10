En marxa un dispositiu antidroga a la Catalunya central

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest dijous al matí un dispositiu per desarticular una organització criminal a la Catalunya central que trafica amb substàncies estupefaents, segons han confirmat fonts policials a Regió7. Els agents estan fent diverses entrades en punts de la regió, entre els quals hi ha com a mínim, un a Manresa.

Tal com ha pogut comprovar aquest diari, a la capital del Bages s'ha dut a terme una entrada a la muralla Sant Domènec poc abans de les nou del matí. A la zona, s'hi han vist dos furgons de Mossos d'Esquadra. Ara per ara, es desconeix la resta de municipis en què s'està duent a terme aquest dispositiu.