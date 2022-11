Un dispositiu policial a locals d'oci de Manresa aixeca 11 denúncies per tinença de drogues

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa i la Policia Nacional van dur a terme un dispositiu conjunt aquest dissabte a la capital del Bages en alguns locals d'oci de la ciutat, concretament quatre bars i una discoteca. L'objectiu era fer una actuació preventiva en aquests locals per tal de detectar possibles irregularitats. Durant l'actuació es van aixecar 11 denúncies per tinença de substàncies estupefaents a clients d'aquests establiments.

El dispositiu es va dur a terme entre les 11 de la nit de dissabte i les 5 de la matinada de diumenge i hi van participar 40 efectius dels tres cossos de seguretat. Les actuacions es van dur a terme al bar Lleida, al Bon Gust, al Dubai, al Venècia i a la discoteca La Gozadera. Durant la nit es van efectuar 100 identificacions i la Policia Nacional també va localitzar persones que es troben en situació irregular. Pel que fa a drogues, els Mossos van aixecar 11 actes de tinença de drogues a clients i dues per falta de respecte als agents durant l'actuació policial.

Per altra banda, el dispositiu també va servir per detectar algunes irregularitats en els establiments com manca de rètols informatius, manca de documentació, problemes lleus de seguretat com per exemple manteniment d'extintors i també algunes irregularitats en el personal del control d'accés a la discoteca. Després de l'actuació policial, tots els establiments poden continuar obrint i simplement s'hauran de solucionar les irregularitats detectades.