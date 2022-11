Un home s'enfronta a 7 anys de presó acusat de violar una dona a Olesa mentre dormia

El Ministeri Fiscal demana 7 anys de presó per a un home acusat de violar una dona a Olesa de Montserrat mentre ella dormia. El judici es celebra avui a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Segons l'escrit de l'acusació, l'home amb inicials A.L. hauria abusat de la víctima durant una trobada entre amics que es va celebrar el 18 de novembre de 2020 al pis de l'acusat, al municipi d'Olesa de Montserrat. Així, sis persones entre les que es trobaven l'acusat i la víctima van estar dins del pis entre les 11 de la nit i les 5.10 de la matinada bevent alcohol.

Durant el transcurs de la nit, la dona va començar a trobar-se malament degut a l'excessiu consum de begudes alcohòliques arribant a vomitar, segons apunta la fiscalia, i per aquest motiu va decidir estirar-se al llit d'una de les habitacions del domicili per dormir.

Llavors, l'encausat va aprofitar que la víctima estava dormint i que estava sota els efectes de l'alcohol per entrar a l'habitació, baixar-li els pantalons i violar-la. Instants després la víctima es va despertar i va empentar a l'acusat abandonant el domicili en un estat d'ansietat.

L'acusació indica que a causa d'aquests fets, la dona va patir estrès posttraumàtic consistent en ansietat i insomni. Arran dels fets, el jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Martorell va imposar al processat la prohibició d'aproximar-se a menys de 1.000 metres de la víctima o dels llocs que sol freqüentar.

Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'abús sexual amb penetració i per tant demana una pena de 7 anys de presó per a l'acusat. A més, l'acusació també reclama que s'imposi una prohibició d'aproximar-se on contactar amb la víctima i també llibertat vigilada durant 8 anys un cop l'acusat surti de la presó en el cas que sigui condemnat. Paral·lelament, també demana una indemnització de 10.000 euros a la víctima en concepte de danys morals.

El judici es celebrarà aquest matí a l'Audiència Provincial de Barcelona i comptarà amb les declaracions de la resta de persones que estaven a l'habitatge en el moment dels fets així com del mateix acusat i de la víctima.