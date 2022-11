Un incendi en un garatge del carrer de Sant Antoni de l'Ametlla de Merola va fer mobilitzar aquest diumenge al vespre, entorn les 20 h, 8 dotacions de Bombers. Tal com han detallat fonts d'aquest cos, el foc va començar en una caldera de gasoil.

Els pisos superiors a la zona cremada van resultar afectats per fum, però, sortosament, no va haver-hi cap ferit. L'edifici on s'ha declarat l'incendi tampoc ha patit danys estructurals.