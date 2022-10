La cooperativa barcelonina Carbón Vivo, té un dels expositors a la fira de la sostenibilitat de Manresa. Els socis encaren aquesta edició de l’Ecoviure amb incertesa per la nova ubicació.

És la primera vegada que venen a l’Ecoviure?

No, portem venint dos anys i de fet l’any passat ens van donar el premi a millor producte de la fira. Ens el van donar per tenir un dels productes més sostenibles de l’Ecoviure de la passada edició.

Com valora el canvi d’ubicació de moment?

Sembla que hi ha més gent passejant, però menys gent mostrant interès pels productes. La veritat és que la interacció s’ha reduït si la comparo amb el que teníem al Palau Firal. Encara queda molta fira Ecoviure per endavant i la gent sol venir més aviat el diumenge que no pas el dissabte. Que vingui més gent a la fira no implica que venguem més .

Quin és exactament el producte que venen?

Produïm el biochar, que és un carbó vegetal que es fa expressament per millorar les terres agrícoles, serveix per a horta, jardí, arbres o plantes de casa. És un material molt lleuger que millora la fertilitat i la salut de la terra. A part també fem un compost que conté biochar.

El carbó és vida?

Exacte, perquè el que venem dona vida a les plantes, al sòl i indirectament, també a nosaltres mateixos. Això és perquè el biochar és un material que ens ajuda a frenar de forma molt notable els efectes del canvi climàtic.

De quina manera el biochar lluita contra el canvi climàtic?

Estem segrestant grans quantitats de carboni i evitant que aquest torni a l’atmosfera en forma de diòxid de carboni. Per dir-ho fàcil, ajudem les plantes perquè facin la seva feina de manera molt més eficient, tant per nosaltres, com per al planeta. Tens cura de les teves plantes i alhora estàs contribuint a lluitar contra el canvi climàtic.

En l’àmbit empresarial, quins beneficis té participar en aquesta fira?

És una bona oportunitat perquè la gent et conegui. La majoria s’apropen sense saber res del producte i és una bona ocasió per presentar-lo a persones que potser no estan massa posades dins el món de les terres i dels compostos.