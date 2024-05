L'auge de l'escalada és un fenomen imparable actualment i no només a Espanya, sinó a nivell global. És una de les activitats de moda entre persones de totes les edats i nivells d'habilitat, especialment a les grans ciutats, on cada vegada hi ha més rocòdroms urbans pel fet que la població és més densa i, per tant, l'oportunitat de negoci és més gran.

L'escalada ha esdevingut un dels esports i activitats recreatives més populars i reeixides a nivell empresarial, cosa que es posa en evidència amb l'impressionant augment en el nombre de rocòdroms durant els darrers anys. El 2018 Espanya comptava amb aproximadament 150, xifra que es va disparar a 202 el 2021 i va assolir els 360 el gener d'aquest any. Aquests números reflecteixen el creixement exponencial de l'escalada al nostre país, on s’ha convertit en una nova opció saludable tant en entorns naturals com en espais urbans i, alhora, en una atractiva inversió com a negoci.

L'esport que un cop va ser considerat com una activitat complicada i arriscada ara és accessible i recomanable per a tota mena de persones. Per això ha passat d'esport de nínxol a un de masses. A més del seu atractiu poder com a disciplina esportiva, és una activitat recomanable tant des del punt de vista físic com de la salut mental.

(Destacat) L'escalada urbana ha trobat el seu lloc a la vida quotidiana de moltes persones i això representa una oportunitat de negoci cada vegada més lucrativa en el panorama empresarial actual.

Aquests factors han intervingut perquè l'escalada s'hagi introduït de ple en allò que es pot considerar una manera de vida saludable, estil que tant es persegueix a la societat actual. Encara més, els rocòdroms actuals estan concebuts com a autèntics centres socials i culturals perquè no només ofereixen una excel·lent oportunitat per exercitar el cos i la ment, sinó que fomenten l'esperit de comunitat i proporcionen un espai acollidor i distès. Allà les persones desconnecten de la rutina i comparteixen la passió per l'escalada. Aquest clima de tranquil·litat és un altre dels motius pels quals aquests espais -on s'atura el temps- triomfen entre els habitants d'una urbs.

Tot això explica l'exitosa obertura de rocòdroms al cor de les urbs, cosa que fa l'escalada més accessible tant per a residents com per a gent que treballa a la ciutat. Des d'un punt de vista comercial, el negoci ha evolucionat cap a l'interior: d'obrir rocòdroms als afores de les urbs a cada cop més espais en plena localitat, enmig del tràfec urbà i la multiculturalitat. Aquesta transformació respon a una demanda cada cop més gran d'opcions d'oci actiu i alternatives d'exercici en entorns poblats densament.

En aquest context, l'empresa Indoorwall ha creat un nou concepte de rocòdrom intel·ligent que ofereix un nou espai perfecte per gaudir d'aquesta afició, on no falta detall i està pensat per maximitzar la inversió inicial, molt menys quantiosa que la d'un rocòdrom a l'ús (https://www.elperiodicodearagon.com/ideas/Indoorwall/alta-rentabilidad.html). L'han anomenat Indoorwall Express i gràcies a la seva experiència ofereixen a emprenedors i amants de l'escalada l'oportunitat de tenir una franquícia i convertir-se en inversors d'un model sòlid i segur.

Una de les claus de l'èxit d'Indoorwall és la seva anàlisi exhaustiva de la ubicació ideal per trobar espais en àrees metropolitanes on sumar a l'oferta d'oci i que, al seu torn, suposi un gran impacte en la facturació del centre. Per això, estudien la densitat de població, els patrons de compra, nivells de competència i altres dades geogràfiques rellevants per identificar les oportunitats de mercat.

A més, aquest tipus de rocòdroms -Indoorwall Express-, no necessiten una gran quantitat de metres quadrats i, tot i això, ofereixen tots els serveis que un amant de l'escalada necessita: des d'instal·lacions d'alta qualitat amb emocionants parets i ‘boulder’ (varien cada poc temps) a una sala de musculació, una altra per menjar, un vènding o un espai de coworking… Tot integrat amb la tecnologia que no només abarateix costos reduint el nombre d'empleats necessaris, sinó que captura i analitza el comportament i la interacció dels escaladors amb la instal·lació, informació valuosa sobre la localització de clients potencials per a rocòdroms. A més, Indoorwall proveeix de personal expert i el màrqueting que necessita el propietari del rocòdrom per construir una base de clients fidels.

En definitiva, és un model innovador que va més enllà del boom de l'escalada urbana. Indoorwall Express suposa l'arribada dels rocòdroms urbans 2.0.