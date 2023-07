Els passos per crear una pime: idees d'empreses i com començar un negoci

Innovacions en pimes

Reprenent l'assumpte de les anàlisis DAFO, cal dir que avui són especialment volàtils perquè el mercat canvia amb molta rapidesa. La irrupció de la pandèmia ha portat canvis tant en professions tradicionals, com l'hostaleria, com en les noves irrupcions al mercat que tenen a veure amb el món digital.

Per posar diversos exemples, i només per citar-ne alguns, si la idea és saltar a aquest món tan ampli que és l'hostaleria, avui estan de moda els ‘food trucks’ (botigues mòbils de menjar de carrer venut en furgonetes, camions, carrets…), les empreses que serveixen en esdeveniments, les cafeteries amb llibreries o les especialitzades en postres fetes amb base de croissant. Això sí, potser hi ha moltes idees, cosa que no significa que la teva estigui de més i no hi tingui cabuda, perquè del que està de moda no sembla que hi hagi saturació a curt termini. Precisament, per això, per calibrar si seria una bona elecció, cal el DAFO.

Seguint amb més exemples, si l'opció escollida és una empresa de moda, també les Pop-Up són un vessant que us pot interessar. Perquè la botiga en línia com a sucursal de la física és ara mateix el que més èxit té en aquest mercat. Però les pop-up, les botigues efímeres, tant d'aquelles que no compten amb una adreça com de les que sí, tenen un èxit afegit perquè donen a conèixer o expandeixen la marca del que comercialitzen.

Compatibilitat amb pimes

Finalment, cal tenir en compte determinats aspectes, com que el treballador per compte aliè que vulgui compaginar-ho amb ser un emprenedor, té a la seva disposició la nova Llei de Start-ups, que va entrar en vigor el 23 de desembre de l'any passat, i que permet tenir la quota d'autònoms bonificada durant els tres primers anys d'activitat. Així que collarets, punts de llibre o roba personalitzada, manualitats realitzades amb disseny gràfic o artesanal que es realitzin com a activitat complementària a la nostra feina per compte aliè habitual podrien vendre's en aquest règim fiscal.