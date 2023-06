Text Núria Bonet Icart

Tots els emprenedors, siguin de la micro, petita o mitjana empresa, saben que les decisions que prenen en l'àrea financera determinaran en gran part l'èxit del negoci. Per això, les idees i la innovació han d'anar recolzades o basades en un control o planificació que verifiquin que s'estan obtenint guanys. Però ¿com calculem que la nostra pime és rendible?

Afortunadament, els darrers anys assistim a una autèntica explosió digital que posa a l'abast diferents eines per conèixer si un negoci és veritablement rendible. No cal dir que seleccionar una bona eina que identifiqui si el nostre negoci és rendible també ajuda a tenir un control de la gestió empresarial per poder analitzar les idees principals i preparar-nos per prendre decisions que siguin efectives i directes.

¿Què és una pime rendible?

Primer de tot, un parell de ‘tips’ bàsics: una empresa es considera rendible quan genera prou utilitat o beneficis. És a dir, quan els seus ingressos són més elevats que les despeses, i entre tots dos hi ha una diferència considerable, com més alta, més rendible. Però no es tracta només de mesurar els seus actius, sinó també el retorn de la seva inversió. Cal tenir en compte diferents índexs i ràtios per calcular-la i una vegada obtinguda, aplicar mesures per augmentar aquesta rendibilitat.