Text Carmen Lancho

El teixit empresarial que formen les pimes a Espanya suposa un suport vital a l'economia del país, no solo porque generan el 66% del empleo, sino también porque son capaces de impulsar el talento joven, dinamizar las economías locales y llevar a otros países las fórmulas más innovadoras, situándose a la vanguardia de industrias altamente especializadas.

Emprendre no és una tasca fàcil, i en general, prop del 60% de pimes no superen els cinc primers anys de vida, segons l'estudi Situació de les pimes a Espanya en comparació amb altres països europeus, elaborat per Cepime, la patronal petites i mitjanes empreses, amb dades recollides per Eurostat entre 2014 i 2019.

Tot i això, són també moltes les que aconsegueixen l'èxit. No hi ha una fórmula secreta, però sí moltes experiències per compartir, cadascuna des del seu punt de vista i el seu sector.

Aprofitar l'avantatge competitiu

El 2012 Greenkeeper Iberia va començar el seu camí amb la creació d'una planta per fabricar granulats absorbents d'etilè per prolongar la vida útil de fruites i verdures. L'empresa és especialista en drenatge d'aquest químic, i els seus inicis no van estar exempts de reptes. La part financera va ser la més complicada.

Per a Jacobo Vidal, director comercial de l'empresa que ha estat reconeguda com a Pime de l'Any de la província de Madrid a l'última edició dels Premis Pime que atorguen Banco Santander i la Cambra de Comerç, el principal desafiament a què es van enfrontar va ser el control constant de la seva estructura de despeses i complir tots els compromisos adquirits, fent que l'esforç personal dels socis fos màxim en tots els aspectes: viatges, fàbrica i treball administratiu. La seva estratègia es va bolcar a penetrar i captar un mercat que ja existia mitjançant un producte que sempre tenia avantatge competitiu, i “si no es complia, no llançàvem un producte al mercat”, assegura.

A més, van realitzar un gran esforç comercial en la recerca de nous distribuïdors als principals països productors de fruita.

Vidal és conscient de la importància que tenen les empreses petites i mitjanes per a un país com Espanya, ja que són l'autèntic motor de l'economia. La seva presència, assegura, “és fonamental per crear ocupació i donar servei a companyies més grans”.