Banco Santander ajuda les pimes a tenir una vida digital segura i responsable

Seguretat informàtica i competitivitat

Per garantir el seu creixement, les empreses espanyoles tenen la necessitat d'accelerar la transformació digital, ja que la connectivitat està creant una nova realitat. Amb eines com la Internet de les Coses, IoT, la informació s'ha convertit en material imprescindible per augmentar la seva competitivitat i la seva resiliència en mercats cada cop més volàtils.

Segons l'informe Perspectivas España 2023: Transformación digital, elaborat per KPMG juntament amb la CEOE, el 58% dels empresaris i directius espanyols van incloure “la transformació digital entre les prioritats estratègiques”.

Això planteja un altre repte: implementar polítiques de seguretat informàtica útils i efectives. I és que les pimes són un clar objectiu per a aquest tipus de ciberatacs ja que no destinen tants esforços a prendre les mesures de ciberseguretat necessàries.

A aquesta vulnerabilitat cal afegir-hi l'increment de la mobilitat, motivat principalment per l'augment de noves fórmules laborals com el teletreball, i l'ús de les eines al núvol.

Les amenaces més freqüents

Les amenaces informàtiques tenen conseqüències en dos àmbits. El primer pot implicar una aturada en l’activitat de l’empresa afectada. El segon comporta crisis de reputació per la pèrdua de confiança entre clients i proveïdors. Això suposa pèrdues econòmiques que poden posar en perill la continuïtat d’aquestes empreses.

Els atacs més freqüents solen ser els anomenats ‘malware’. Es tracta d'un tipus de programari maliciós dissenyat per instal·lar-se en dispositius habituals com els ‘smartphones’, les tauletes i els ordinadors, de manera que l'usuari no sap que l'ha instal·lat. Un cop infectat un dispositiu, els ciberdelinqüents poden causar tot tipus de danys, com ara segrestar i robar dades.

Un altre dels fenòmens que ha crescut més notablement des del començament de la pandèmia del covid-19 és l'enginyeria social. En aquest cas, els atacants utilitzen diferents maneres d'enganyar els usuaris per aconseguir informació com dades bancàries, claus o informació confidencial. El ‘phishing’ és la forma més habitual d'aquesta pràctica i es desenvolupa en forma de correu electrònic, missatges de text, suplantació d'identitat digital o webs fraudulentes que s'assemblen a les webs oficials. Aquí, la víctima del ciberfrau facilita les dades que se li demanen ja que confia en l'emissor del missatge.