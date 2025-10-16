ILUNION Accesibilidad: el repte d'aconseguir una societat sense barreres

Text: Gema Carrasco
Segons l'última enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i Situacions de Dependència (EDAT) de l'INE, s'estima que més de 4,3 milions de persones tenen alguna discapacitat, xifra que representa aproximadament el 9% de la població espanyola. A més, la discapacitat és més freqüent en dones que no pas en homes i augmenta amb l'edat. A nivell global, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) afirma que aproximadament 1.300 milions de persones a tot el món viuen amb alguna forma de discapacitat, equivalent al 16% de la població global. Aquestes dades reflecteixen la necessitat de continuar avançant cap a l'accessibilitat universal i la inclusió, de manera que es garanteixi que totes les persones participin plenament en la societat, sense barreres de cap mena.
L'accessibilitat universal es defineix com “la característica que han de tenir els entorns, processos, béns, productes i serveis perquè totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitat, els puguin fer servir de manera segura, còmoda i autònoma”. És una condició clau per garantir la igualtat d'oportunitats, l'autonomia i la participació social plena. Això no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que promou entorns, productes i serveis més còmodes i segurs per a tota la ciutadania. És per això que en el grup empresarial ILUNION compten amb ILUNION Accesibilidad, la companyia líder en aquest àmbit, amb més de 25 anys d'experiència i un equip divers de 150 professionals de diferents àmbits, des de desenvolupadors tecnològics, enginyers de sistemes, arquitectes o enginyers de camins fins a sociòlegs, politòlegs, dissenyadors gràfics, experts en Comunicació i SEO, experts en Accessibilitat en les TIC i diplomats en Turisme. A més, és un Centre Especial d'Ocupació (CEE), ja que més del 70% dels professionals són persones amb discapacitat. El seu objectiu és liderar i acompanyar les organitzacions, públiques i privades, en la incorporació de l'accessibilitat universal 360º per aconseguir que siguin entitats inclusives per als empleats i els clients.
Serveis de ILUNION Accesibilidad
ILUNION Accesibilidad ofereix diferents serveis, com ara les auditories d'accessibilitat per a empreses de qualsevol sector i per a entitats públiques; on avaluen si els entorns, físics i digitals, processos, productes i serveis compleixen la normativa vigent i els estàndards de qualitat en matèria d'accessibilitat universal. A més dels requeriments legals, s'hi incorpora el punt de vista dels usuaris a través de la metodologia UX.
Una altra de les línies de treball d’ILUNION Accesibilidad és el desenvolupament de productes digitals accessibles participant en totes les fases des de la idea fins a la posada en marxa. També dissenyen plans d’accessibilitat a mida de les necessitats de cada organització per impulsar la inclusió. Aquests plans inclouen les línies estratègiques i les mesures concretes, incorporant la priorització de les accions, els pressupostos i els cronogrames d'actuació.
D'altra banda, duen a terme diferents serveis i proveeixen de solucions que tenen com a objectiu possibilitar que la informació i la comunicació arribin a totes les persones, amb un èmfasi especial en aquells que tenen dificultats sensorials i cognitives: subtitulat, audiodescripció, braille, bucles d'inducció, senyalització accessible, etc. Si bé, els seus serveis es desenvolupen en tots els sectors d'activitat: banca, energia, transports, sector públic, etc. Cal assenyalar, per la seva especificitat, el del turisme perquè el turisme accessible necessita accions en tots els elements de la cadena de valor, des d'instal·lacions fins a serveis, comunicació i comercialització. I és que, des d'ILUNION Accesibilidad volen fer efectiu el dret a l'oci, la cultura i el turisme.
Un dels treballs realitzats juntament amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha estat assessorar en el disseny del Pla Nacional d'Accessibilitat Universal. España País Accessible, el full de ruta que guiarà l'Estat espanyol en aquesta matèria durant els propers anys per donar consecució als mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta empresa ha col·laborat amb les grans administracions, entre els seus clients hi ha empreses de les Big 4 i de l'IBEX 35 com ara Banco Santander, amb la qual ha posat en marxa un pla estratègic d'accessibilitat amb un enfocament transversal que no es limita a les persones amb discapacitat. L'entitat financera té l'objectiu que tots els seus entorns, productes i serveis puguin ser utilitzats per tota la societat tenint en compte la diversitat de capacitats físiques, sensorials i cognitives. I ho fan adaptant els canals, productes i serveis dissenyant noves solucions a les oficines, web i apps, caixers automàtics, TPVs, contact centers o comunicacions.
Un segell amb compromís
ILUNION és un referent europeu en Accessibilitat i, juntament amb AENOR, l'octubre del 2024 va llançar el segell Compromís amb l'Accessibilitat 360 per certificar el compromís de les entitats i considerar l'accessibilitat com a part integrant de la seva estratègia, d'incloure-la de manera transversal. Per ser mereixedors d'aquest segell, les organitzacions s'han de comprometre amb l'accessibilitat, que ha d’estar present en tots els àmbits de l'organització, des de la governança fins als entorns, els productes, els serveis i les solucions TIC, incloent-hi tots els canals d'interacció i comunicació, tant amb els clients com amb els empleats.
El certificat s'obté després de passar per un diagnòstic previ de la situació que presenten en matèria d'accessibilitat per conèixer els punts que cal millorar, comptar amb una estratègia que marqui un full de ruta per resoldre i posar en valor les actuacions desenvolupades i el compromís públic d'implementar aquestes actuacions; tot el procés segueix la metodologia desenvolupada per ILUNION. A través d'aquest segell, es comprometen que tots els àmbits de la seva organització siguin accessibles. Cal destacar que Banco Santander, després del grup ILUNION, ha estat la primera empresa de l'IBEX 35 a aconseguir el segell Compromís amb l'Accessibilitat 360º. En aquest sentit, Marta Aisa, directora de Sostenibilitat de Santander España, ha explicat que aquesta certificació consolida el compromís amb l'accessibilitat com a factor clau per a un model de servei més inclusiu i centrat en client i que garanteixi que totes les persones puguin utilitzar els serveis financers en condicions d'igualtat, autonomia i seguretat.
Objectiu per a la UE
Aquest segell segueix el camí marcat per la Unió Europea que a través de la Directiva Europea d’Accessibilitat (European Accessibility Act - EAA) va establir el 28 de juny de 2025 com la data clau per obligar les empreses i institucions a garantir que els seus productes i serveis siguin accessibles. A Espanya, la directiva s'ha traslladat mitjançant la Llei 11/2023, que regula els requisits d'accessibilitat a nivell nacional. La llei s'aplicarà a productes i serveis com ara ordinadors, telèfons mòbils, llibres electrònics, comerç electrònic, caixers automàtics, sistemes de transport i serveis d'atenció al client.
En aquest sentit, la directiva cerca millorar la inclusió i l'autonomia de les persones amb discapacitat, assegurant que tinguin accés a béns i serveis essencials de manera equitativa. Això suposa un gran progrés per a la lliure circulació de les persones amb discapacitat a tots els estats membres, que actualment és difícil per les diferències de legislació en matèria d'accessibilitat de béns i productes.