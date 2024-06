La inclusió social es construeix des de la feina

Text: Gema Carrasco

Daira Oliva somiava viatjar a Espanya des de Veneçuela per fer-se “un coixí” i tornar al seu país natal i muntar el seu propi negoci. Va venir sola, sense el marit i els cinc fills. Ho recorda com una etapa molt difícil. “El meu fill petit tenia 11 anys, estava lluny del meu marit i de la meva mare que no sabia que es moriria mentre jo era fora i va ser molt dur perquè nosaltres havíem estalviat moltíssims diners perquè jo pogués venir a Espanya i vam sacrificar moltes coses”. I no va poder tornar per acomiadar-se de la mare. Va estar treballant com a interna en una casa i de mica en mica va poder aconseguir diners per reunir-se de nou amb el seu marit i els seus fills al nostre país. Quan va tenir la seva família amb ella, Daira va començar a treballar netejant en diverses cases, cosa que implicava passar tot el dia fora de casa, incloent-hi dissabtes i diumenges. La situació la va fer caure en una depressió i va necessitar medicació per dormir, a més a més pateix de l'esquena per la qual cosa se li ha reconegut una discapacitat. Però fa poc més d'un any li va sorgir l'oportunitat de treballar a ILUNION Lavanderías a Santiago de Compostel·la i tal com reconeix “m'ha canviat moltíssim la vida”.

“Des que he començat a treballar a ILUNION he deixat la medicació per dormir”, ens explica la Daira. Ara té un horari i unes condicions que li han millorat la qualitat de vida. “Ara gaudeixo de dies lliures, puc anar amb el meu marit a un dinar o estar amb els meus fills i els meus nets”. Daira sent adrenalina pura, es lleva motivada per anar a treballar i els seus superiors aprecien molt les ganes d'aprendre i de passar pels diferents departaments de la bugaderia. Els treballadors d'ILUNION valoren la cultura corporativa de l'empresa fent que els empleats sentin orgull de pertinença. “ILUNION m'ha aportat molta tranquil·litat”, reconeix Daira.

ILUNION té el propòsit de 'Construir un món millor amb tots inclosos' i els treballadors se senten feliços de poder-ne formar part. I és que, amb aquest propòsit, ILUNION pretén trencar barreres en el món empresarial i a la societat demostrant que un empleat feliç et torna el doble a més de realitzar la seva feina de forma excel·lent i compromesa.

La majoria de les persones invertim gran part del nostre dia a la feina, per la qual cosa tenir una feina en què sentir-nos valorats i que tingui bones condicions, és una cosa que està relacionada directament amb el nostre benestar físic i emocional. Però no tothom té les mateixes oportunitats a l'hora d'accedir a una feina, hi ha col·lectius que ho tenen més difícil per ser dona i mare amb fills, per tenir una malaltia, per ser gran, per tenir discapacitat, per estar en risc d'exclusió social, per ésser estranger o per ser refugiat.