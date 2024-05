L'empatia amb els empleats impacta positivament en el tracte amb els clients

Per a ILUNION, les persones sempre estan al centre, tant empleats com clients. Dins del model empresarial i el propòsit, ILUNION té un estil propi d'Experiència de Client amb ÀNIMA; cosa que valoren molt positivament els més de 28.000 clients actius de la companyia que es reflecteix en els resultats d'enquestes de satisfacció.

“Fa molts anys que treballo en el sector de les assegurances i hi va haver un moment en què vaig dir, jo necessito treballar en un lloc on pugui ajudar les persones”, ens relata Enriqueta Salazar . I de sobte, va aparèixer ILUNION i va passar a formar part de la seva plantilla a la corredoria d'assegurances de Barcelona. El client potencial són persones amb discapacitat. "Normalment a una persona amb discapacitat en qualsevol companyia d'assegurances de salut no el contracten, ni tan sols li donen l'oportunitat de valorar la seva situació", explica Enriqueta. A ILUNION Correduría de Seguros tenen convenis amb diverses companyies que tenen més sensibilitat amb les persones amb discapacitat i els donen l'oportunitat d'aconseguir una cosa tan simple com una assegurança de salut. Des que va començar a treballar aquí, Enriqueta ho va tenir clar i va saber que era el seu lloc. “Poques persones tenen la fortuna de dedicar-se a alguna cosa que realment els agradi i jo em llevo cada dia dient, mira qui ajudaràs avui, i, a més, ho faig a consciència. Si puc ajudar algú al metro, al carrer… és una cosa que tinc molt interioritzada i si puc fer somriure algú durant el dia, ho faig”, admet Enriqueta Salazar.

Les persones que formen ILUNION

ILUNION ofereix serveis professionals a consumidor final i a altres empreses en un important nombre de sectors, com el turístic (30 hotels), Retail (70 botigues de conveniència), Serveis (45 bugaderies industrials, seguretat, neteja, contact center, logística, automoció, etc.), sociosanitari (fisioteràpia i vida sènior) i consultoria (tecnologia, accessibilitat i comunicació i màrqueting). Luis Carlos Quíntela treballa com a fisioterapeuta a la residència ILUNION VidaSénior La Solana (Ciudad Real). El jove originari de Portugal es va quedar cec de petit a causa d'un retinoblastoma bilateral. A través de l'Associació de Cecs de Portugal va arribar-li una invitació per estudiar a l'Escola Universitària de Fisioteràpia de l'ONCE a Madrid. El que més m'agrada de la meva feina és que puc ajudar a fer que les persones visquin millor. No vol dir que els solucioni els problemes, però sí que busco que la seva qualitat de vida sigui millor”, explica Luis Carlos.

L'acolliment de Luis Carlos a la residència ILUNION VidaSénior La Solana per part dels residents va ser bona. El fisioterapeuta pot fer la feina com qualsevol altre treballador, però de vegades necessita ajuda. “Si una persona sense discapacitat visual necessita anar a buscar un resident en cadira de rodes, ho fa de manera natural. Jo necessito demanar ajuda o fer-ho més lentament per assegurar-me que soc capaç de portar aquesta persona sense provocar cap incident”, ens relata Luis Carlos. Com a empleat sent que ILUNION li facilita les eines necessàries “per desenvolupar la meva feina de la manera més normal possible”. I és que, des d'ILUNION, confien en el talent de les persones independentment de les seves barreres o limitacions o la seva edat, gènere, o país de procedència. L'empatia i la confiança aconsegueixen crear un entorn agradable, segur i fiable que permet que els empleats donin el millor de si mateixos tant al lloc de treball com a l'hora de tractar amb clients.

Això és una cosa que té molt interioritzada Ana Isabel Díaz, que fa 19 anys que treballa a ILUNION Tu Tienda a l'Hospital Universitari de Jaén. Al costat de la seva botiga, hi ha un passadís que connecta amb l'àrea d'oncologia, per tant els seus clients són pacients o familiars que estan passant per una situació complicada. “Si els puc ajudar a desconnectar d'aquell dia tan dolent que estan tenint”, Ana Isabel no dubta a fer-ho. Admet que “el que més m'agrada de la meva feina és que aquests pacients o familiars rebin un somriure de part meva”.