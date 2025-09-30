Unitat de Suport: el suport per garantir la inclusió real

Text: Gema Carrasco
Totes les persones amb discapacitat, ja sigui de naixement o sobrevinguda, joves o grans, amb estudis o sense, comparteixen una mateixa necessitat: accedir a una feina digna per tenir una vida plena. A ILUNION són conscients que la feina és la clau per assolir la veritable inclusió i, per això, treballen cada dia per fer-ho possible. El seu compromís va més enllà de crear llocs de treball, també busquen assolir la inclusió real creant entorns laborals accessibles i inclusius. Aquestes són coses que valoren enormement els seus treballadors com és el cas de Blanca Pérez-Roldán, auxiliar administrativa a ILUNION IT Services. “Des que vaig entrar a l'oficina, ja em va sorprendre que tot estava adaptat, fins i tot les portes s'obren soles”, explica la Blanca. Va néixer amb espina bífida, una malaltia que es produeix durant l'embaràs i que fa que la columna vertebral i la medul·la espinal no es formin adequadament.
La jove va estudiar una Formació Professional d'Administració i va entrar a la companyia per fer les pràctiques, però tal com ella apunta, “no devia fer tan malament”, perquè al final a ILUNION la van contractar. "Per primera vegada a la meva vida, no soc ‘la de la cadira de rodes’. Aquí dius ‘la de la cadira de rodes’ i et pregunten: ‘qui és?’, perquè aquí som molts en la mateixa situació". I és que la Blanca sent que a ILUNION no et defineix la teva discapacitat.
Unitat de Suport per a la inclusió laboral
ILUNION inverteix en la inclusió i en la creació de llocs de treball i ho fa juntament amb les Unitats de Suport, perfils especialitzats que es dediquen de manera exclusiva a garantir la inclusió real i efectiva per aconseguir un servei excel·lent als clients i garantir el benestar de les persones. L'equip el formen 505 monitors i 250 tècnics especialitzats en l'àmbit psicosocial, principalment psicòlegs, educadors i treballadors socials. Montse Canals, cap de Gestió de Talent a ILUNION, explica que “quan una persona amb discapacitat s'incorpora a treballar amb nosaltres, la Unitat de Suport li dona suport per si necessita alguna adaptació al lloc de treball, també si es detecta alguna necessitat formativa o se li ofereixen serveis d'oci perquè les persones que tinguin dificultats puguin superar els obstacles a dins d’ILUNION i puguin desenvolupar-se en la companyia”. Gràcies a la tasca d'aquests professionals, durant el 2024 es van fer un total de 400.000 intervencions i més de 31.000 persones amb discapacitat se n'han beneficiat. A Blanca Pérez-Roldán la van ajudar a gestionar la beca de l’FP i les convalidacions. “T'ajuden a nivell personal perquè al final si et passa alguna cosa a la teva vida o estàs preocupat, no rendeixes igual”, reconeix.
En aquest sentit, la responsable d’aquesta unitat ens explica que també s’encarreguen d’acompanyar en necessitats "relacionades amb l’àmbit personal per millorar l’autonomia, la confiança i la independència. De vegades, el tècnic de la Unitat de Suport acompanya a serveis externs, com a fer algun tràmit o es coordinen amb els serveis socials d’aquest empleat. Es treballa perquè intentin tenir una millor qualitat de vida a través de l’experiència laboral”. Ara la Blanca vol estudiar periodisme, la seva gran vocació, i amb el suport de la seva Unitat de Suport, espera aconseguir-ho.
Treballadors contents, clients satisfets
Des d’ILUNION estan convençuts que tenir els seus treballadors inclosos i orgullosos, és vital per aconseguir un servei excel·lent per als seus clients. I és que l'èxit amb els clients neix de la felicitat i el benestar dels seus empleats i aquesta felicitat passa per obrir portes, oferir suport, posar a disposició adaptacions, apostar per la tecnologia, invertir en formació i dedicar temps i recursos a les persones. També vol dir beneficis socials i, sobretot, confiar en el valor de cada persona independentment de la seva situació. Això és una cosa que valora molt Marino García, recepcionista a ILUNION, que va entrar fa tres anys a l'empresa i tal com descriu “va canviar la meva vida”. A Marino li van diagnosticar fibromiàlgia, síndrome facial crònica i migranya tensional crònica, malalties que no es veuen però que li provoquen un dolor que li condiciona la vida.
Marino treballava a l’hostaleria fins que el seu cos va començar a alertar-lo que alguna cosa no anava bé. Hi ha dies que no es pot llevar o ha de fer un sobreesforç per fer el dia a dia. “Estic prenent morfina, ketamina, i la Unitat del Dolor m'ha dit que no pot fer res més per mi”, reconeix. Des que va començar a patir els dolors, s'ha trobat moltes situacions en què altres empreses o, fins i tot, la seva pròpia família, no han entès el seu dolor perquè al final no té una malaltia visible als ulls de la resta. "ILUNION laboralment m'ha canviat la vida perquè comprenen la meva situació", explica el recepcionista.
Les persones, al centre
Des que va entrar a la companyia, el recepcionista ha estat acompanyat per la Unitat de Suport del seu centre de treball que es va encarregar d'adaptar-li el lloc perquè pogués exercir les funcions adequadament: des de proporcionar-li una cadira amb reforç lumbar fins a modificar l'entorn visual perquè no hagués d’abaixar el cap.
Una gran part d’aquestes unitats se centren en l’escolta activa i individualitzada dels treballadors a través d’entrevistes de seguiment. Amb la feina de les Unitats de Suport, es materialitza l'interès d'ILUNION per les persones, un dels eixos estratègics de la companyia. L'objectiu és millorar la qualitat de vida, la independència i l'autoconfiança dels treballadors, millorar l'ocupabilitat ajudant-los a superar barreres; afavorir la inclusió social, cultural i esportiva; fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral; i potenciar les aptituds i capacitats dels treballadors per facilitar-ne la inclusió laboral en condicions d'igualtat. En aquest sentit, Montse Canals, que ocupa actualment el lloc de Cap de Gestió de Talent a ILUNION, tenia clar que volia estudiar i treballar en un lloc on es confiés que les persones amb discapacitat poden ser productives i actives a la societat. Aquest lloc l'ha trobat a ILUNION.
Dels 45.000 empleats d'ILUNION, 17.000 presenten algun tipus de discapacitat. "La inversió és l'única manera d'eliminar les barreres que genera la discapacitat. A ILUNION reinvertim tots els beneficis a generar ocupació en persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables i a garantir l'accessibilitat al seu lloc de treball", apunta la Montse. Això demostra que una altra manera de fer empresa és possible, i es pot combinar la rendibilitat econòmica amb la rendibilitat social. Tal com conclou la Montse, “un dels aspectes positius pel que fa a l'atracció de talent amb discapacitat és que veiem la persona per les seves fortaleses, no per les seves limitacions”.