Els cossos de seguretat obren una furgoneta que feia una forta pudor a Manresa

Misteri aquest dimecres al centre de Manresa. Pocs minuts després de les vuit del vespre, la Policia Local i els Bombers van ser alertats que una furgoneta d'una empresa de manteniments de benzineres que estava estacionada a la plaça d'En Creus feia molta pudor i fumejava.

El vehicle, a més, estava mal aparcat. Els cossos de seguretat van obrir la furgoneta, que no tenia placa de materials perillosos, i això va provocar que la pudor s'escampés per tota la zona. Segons han explicat a Regió7 fonts dels Bombers de la Generalitat, la causa de la fortor va ser una fuita de gas metà. Malgrat això, fonts de la Policia Local han concretat a aquest diari que no es tractava de cap fuita, sinó que l'olor provenia del material que hi havia dins del vehicle.

Es tracta del vehicle d'una empresa que aquests dies està realitzant treballs de desgasificació de dipòsits de benzina en gasolineres de la comarca. A l'interior de la furgoneta hi havia mànegues i altres objectes que desprenien una forta olor a gas metà, segons ha confirmat la Policia, la qual es va expandir per la zona quan els Bombers van rebentar la porta del vehicle per saber d'on provenia la fortor i si representava algun perill públic.

Una dotació dels Bombers es va desplaçar fins al lloc de l'incident però va ser la Policia Local de Manresa qui es va fer càrrec del cas i ha anat controlant el vehicle, estacionat a la plaça d'En Creus, durant la nit, per tal que ningú pogués sostreure'n el material. En un primer moment la voluntat era retirar el vehicle i portar-lo al dipòsit de la Policia, però segons han explicat fonts del cos es requeria una grua de gran tonatge i la zona no era de fàcil accés, així que es va optar per deixar el cotxe al carrer i anar-lo controlant al llarg de la nit.

Aquest dijous, a primera hora del matí, personal de l'empresa especialitzada en la desgasificació de dipòsits s'ha endut la furgoneta.