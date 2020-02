Una dona de 89 anys pateix ferides greus en un incendi al seu pis a Manresa

El foc es va originar a l'habitatge del primer pis, on hi ha la finestra oberta

Una dona de 89 anys va quedar ingressada en estat greu, ahir, a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa de les cremades i la inhalació de fum que va patir en un incendi que es va declarar al seu pis, al carrer General Prim, al barri de Plaça Catalunya. El foc es va declarar poc després de 2/4 de 3 de la tarda en un pis de la primera planta del número 25-27 de l'esmentat carrer, un bloc de quatre plantes que es va haver de desallotjar. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació per esbrinar les causes que van provocar el foc.

Cinc vehicles dels Bombers, 5 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més a més de la Policia Local, que va tallar els accessos al carrer, i els Mossos d'Esquadra, es van desplaçar al lloc dels fets. L'incendi va cremar totalment tres habitacions de l'habitatge.

La ferida va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. En un primer moment es va mobilitzar un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques per si s'havia de traslladar la dona a un centre sanitari de l'àrea de Barcelona. Tant a causa de les cremades com davant la possibilitat que hagués de rebre tractament en una cambra hiperbàrica per la inhalació de fum.

L'helicòpter va sobrevolar la zona i va acabar aterrant al camp de futbol de la Pirinaica, a prop del lloc dels fets. Posteriorment els facultatius van decidir traslladar la ferida amb ambulància a Sant Joan de Déu de Manresa. Patia cremades però preocupava més la inhalació de fum. Fonts sanitàries van explicar a Regió7 que no es descartava que un cop atesa en primera instància a Manresa es traslladés a un altre centre assistencial. Ahir tot estava pendent de la seva evolució.

El foc va quedar extingit en poca estona, però el pis va quedar seriosament danyat. Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa van buscar un allotjament d'urgència per a una persona que convivia amb la dona ferida, un parent proper.

La resta de veïns del bloc de pisos, desallotjats durant les tasques d'extinció, van poder tornar als seus domicilis un cop es va ventilar la zona i també un cop els Bombers van descartar que l'estructura de l'edifici hagués quedat danyada.

Els Bombers de la Generalitat també van haver d'intervenir, ja divendres al vespre, en un altre incendi en un pis de Manresa. En aquesta ocasió al passatge de Sant Joan, al barri Cots, Guix i Pujada Roja. Cap a les 10 de la nit van rebre l'avís que cremava el matalàs d'una habitació. El foc l'hauria causat una manta elèctrica. Va cremar tot el llit. Quatre vehicles dels Bombers van treballar per apagar el foc. Es va extingir en poc menys d'una hora. Quan van arribar els Bombers els veïns ja eren fora de la casa. No hi va haver cap ferit i després de ventilar l'habitatge els veïns van poder tornar a casa. Només va quedar afectat el llit de l'habitació.