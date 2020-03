Coïssor, erupcions o reaccions a la ingesta d'aliments no tenen perquè ser al·èrgies

La paraula al·lèrgia sovint es fa servir per identificar qualsevol coïssor, erupció o moltes reaccions secundàries a la ingesta d'aliments o de medicaments quan en realitat en molts casos no és així. Determinar si una afecció és causada per una al·lèrgia o per una altra patologia és cabdal per prescriure el tractament més adequat. Aquest va ser un dels temes que es va tractar en les IV Jornades d'Al·lèrgia per a Atenció Primària organitzades per la Fundació Althaia, que es van celebrar la setmana passada a l'Hospital Sant Joan de Déu i que van aplegar una seixantena de professionals de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya.

L'objectiu de les jornades és reforçar el treball en xarxa i la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària així com posar sobre la taula les últimes novetats en al·lèrgia, actualitzar coneixements i intercanviar experiències.

En la primera taula es va tractar l'al·lèrgia respiratòria i es va posar de manifest com les proves de cribratge des de l'atenció primària són necessàries per poder determinar si el pacient pateix realment al·lèrgia i, a partir d'aquí, prescriure el tractament més adequat. També es va parlar de la insuficiència respiratòria nasal, que no sempre és deguda a una al·lèrgia ja que hi pot haver afeccions relacionades amb altres especialitats. En aquesta part també es va parlar dels inhaladors i autoinjectors d'adrenalina i com es forma a pares i educadors en el seu ús en cas d'urgència.

La segona taula es va centrar en l'exposició i debat de casos clínics d'al·lèrgia respiratòria i alimentària i també d'al·lèrgia a medicaments i urticària.

L'atenció primària és el primer esglaó de l'assistència sanitària de la població i és molt important en la detecció i atenció de les malalties al·lèrgiques. El seguiment de la major part d'aquestes patologies recau en els professionals de primària, que deriven els casos més complexos al servei d'Al·lergologia de la Fundació Althaia. Per això la relació entre atenció primària i especialitzada és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial i per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb al·lèrgia.