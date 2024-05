L’escola La Font tindrà ascensor un any més tard

L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el procediment per instal·lar un ascensor a l’escola la Font de Manresa, un projecte que havia d’estar enllestit ja aquests curs però que per problemes burocràtics relacionats amb el finançament es va ajornar. El consistori destinarà prop de 120.000 euros al projecte que ha de suposar eliminar barreres arquitectòniques al centre.

El gener del 2023 Ajuntament i el departament d’Educació van anunciar que entre el paquet de millores als centres d’ensenyament públics de Manresa hi hauria l’ascensor de l’escola La Font.

Una primera previsió

La previsió era que les obres es duguessin a terme durant l’estiu per tenir a punt l’elevador el setembre, coincidint amb l’inici del curs 2023-2024. Serà un any més tard. Es dona el cas que l’anunci es va fer al pati de la mateixa escola La Font. Entrebancs de finançament del projecte per part d’Educació, que també participa en la iniciativa, va fer que s’ajornés.

Hi va haver la possibilitat d’iniciar les obres a mig curs, però en una trobada entre Ajuntament, el mateix departament d’Educació i la direcció del centre escolar, es va decidir ajornar-ho fins a l’estiu per evitar la coincidència d’obres amb les classes habituals. A més a més la major part dels treballs són a l’interior de l’edifici, amb la qual cosa alteraria l’activitat normal.

Ara es reprèn el projecte. De fet està en ple procés de licitació per part de l’Ajuntament que és qui ha d’adjudicar els treballs. Consistiran bàsicament en l’execució de les obres d’instal·lació de l’ascensor. Es preveu que els treballs durin un màxim de 14 setmanes i la previsió és que s’hagi enllestit a finals de setembre.

Un edifici de l’any 1970

L’escola La Font, al carrer Sant Cristòfol, és un edifici de planta baixa i tres pisos, amb una estructura principal i diferents volums secundaris. Es va construir l’any 1970. No disposa de cap element que asseguri l’accessibilitat sense problemes entre totes les plantes quan, en canvi, s’ha donat el cas que ha tingut amb alumnes amb problemes de mobilitat. Això s’acabarà amb l’ascensor.

La instal·lació es farà per l’interior de l’edifici, a l’ala esquerra. S’hauran d’ocupar despatxos que es destinen a tutoria i també banys. Es modificaran aquestes instal·lacions existents per adaptar-les a la nova distribució.