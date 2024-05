Cau una banda que va robar 'toyotes' del mateix model a Lleida i Girona per vendre'ls a l'Àfrica

Agents dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut quatre homes, d'entre 29 i 47 anys, acusats de pertànyer a un grup criminal que va robar 10 vehicles a Lleida i Girona. La policia va iniciar una investigació l'octubre passat després de detectar-se el robatori de la mateixa marca i model d'un tipus de cotxe concret, un Toyota, i sempre de la mateixa manera.

Van ser set robatoris a Alpicat, Montsó, Lleida i Girona en només dos dies, entre el 28 i el 30 d'octubre. La Guàrdia Urbana de Lleida va recuperar dos d'aquests vehicles per les dades dels sistemes de geolocalització aportats pels propietaris. Entre el 7 i el 9 de novembre es van robar dos cotxes més d'aquesta marca a Almeria.

La policia va esbrinar que era una organització criminal especialitzada en el robatori de cotxes per vendre'ls de forma fraudulenta a diferents països d'Àfrica. Els sospitosos actuaven de forma itinerant i en poc espai de temps, es desplaçaven per diferents parts d'Espanya per sostreure vehicles d'una mateixa marca i model.

Un cop robats, els estacionaven en zones aïllades per no aixecar sospites i assegurar-se que no els havien descobert. Després els portaven a ports i els embarcaven cap a l'Àfrica en contenidors per vendre'ls i aconseguir un benefici important. A més, gràcies a la coordinació policial europea, es va descobrir que els presumptes lladres havien comès robatoris similars per tot Europa.

La banda estava jerarquitzada i dividida en tres nivells amb funcions concretes: a la cúspide hi havia el capitost qui gestiona el trasllat via marítima dels vehicles sostrets; els que s'encarregaven dels robatoris que es desplaçaven per tot Europa i els que seleccionaven els cotxes al terreny i facilitaven dades per aconseguir apoderar-se dels Toyota.

El 28 de novembre passat, en una acció coordinada amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a les Illes Canàries, es va aconseguir interceptar un contenidor, que havia contractat la banda, al port de La Palma de Gran Canària. A dins hi havia tres dels vehicles robats a la zona de Lleida. Dies després, gràcies a les gestions duaneres internacionals de l'Agència Tributària, es va interceptar un altre contenidor al port de Banjul (Gàmbia), per part de les autoritats portuàries del país, que traslladava tres vehicles, dos d'ells sostrets a Almeria i el tercer, que es desconeix el lloc on va ser robat.

Entre el 24 d'abril i el 2 de maig, es van detenir a Lleida quatre homes relacionats amb aquesta banda, que formarien part dels que localitzaven els cotxes perquè els altres els robessin. La investigació continua oberta per aturar la resta d'integrants d'aquest grup criminal internacional. Els quatre detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.