L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, s'han reunit aquest matí, al santuari de la Cova, amb el Pare General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa Abascal. Coincidint amb la festivitat de Sant Ignasi de Loiola, Arturo Sosa presidirà aquest vespre l'eucaristia d'obertura de la Porta del Jubileu de Manresa i beneirà els mosaics creats per l'artista Marko I. Rupnik a la Cova. La reunió d'aquest matí ha servit per fer un repàs de les activitats previstes a Manresa el 2022.

El sacerdot veneçolà Arturo Sosa Abascal, màxim responsable de la Companyia de Jesús a nivell mundial, s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat i responsable de Manresa 2022, Joan Calmet Piqué.

En la reunió s'ha parlat dels eixos bàsics de la commemoració dels 500 aniversari de l'estada de Loiola a la ciutat, que se celebra l'any vinent i en el marc del qual s'està preparant el projecte Manresa 2022 i l'Any Jubilar Ignasià. Durant la trobada s'ha parlat de detalls del programa de la commemoració i del que representarà per la ciutat, per conjunt de la societat i també per la comunitat jesuïta.

A la trobada hi ha estat present també el director del Secretariat Diocesà de Relacions Interreligioses, Joan Hernández Serret, que col·labora en l'organització d'alguns actes de Manresa 2022; Lluís Magriñà Veciana, superior de la Cova de Manresa, i Antonio España Sánchez, provincial de la Companyia de Jesús a l'estat espanyol.

El pare Arturo Sosa, Pare General de la Compayia de Jesús des del 2016, ja es va reunir amb una delegació de l'Ajuntament de Manresa, a Roma, l'any 2017. Sosa és a Manresa per presidir des de la Cova, aquest vepre, coincidint amb la celebració de la festivitat de Sant Ignasi de Loiola, l'eucaristia d'obertura de la Porta del Jubileu de Manresa. També beneirà els mosaics creats per l'artista Marko I. Rupnik a l'església del santuari.