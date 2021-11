Torres de quatre metres, cases, ponts, una serp col·laborativa, cúpules, circuits, concursos i reptes... 25.000 peces del joc Kapla han omplert el Museu de la Tècnica aquest cap de setmana 6 i 7 de novembre en una trobada on petits i grans han potenciat la imaginació desafiant les normes de la gravetat.

La 3a edició de l’activitat del Kapla al Museu, que organitzen conjuntament el CAE i el Parc de la Séquia, ha aplegat 677 persones entre famílies, amics, Esplais i Agrupaments de Manresa i de la comarca, a banda de l’equip de voluntaris. El 90% de les entrades es van posar a la venda de forma anticipada es van esgotar, el que va facilitar l’accés i el control de les mesures sanitàries. Enguany l’entrada valia 1euro (gratuïta per als col·laboradors) i el 50% ha anat en benefici de la campanya de Mecenatge de la Fundació Althaia per a la millora de l’atenció a infants i joves. 287,5 euros es destinaran a aquesta causa solidària que ajudarà a milers de pacients de la Catalunya Central.

Una altra de les novetats d’aquesta edició, ha estat l’ampliació de l’horari d’obertura del diumenge a la tarda, que també ha tingut molt bona acollida. L’activitat del Kapla al Museu s’ha repartit en sis espais, cadascun d’ells corresponent a sis possibilitats diferents que ofereix el Kapla. Una zona de joc lliure, per crear construccions pròpies cadascú seguint les seves habilitats i la seva imaginació; la construcció cooperativa de la serp; un espai de joc simbòlic amb el Kapla i d’altres materials i jocs; una zona amb propostes de figures i de reptes a construir; una zona de competicions i un darrer espai de projecció de vídeos de construccions espectaculars fetes amb peces Kapla. Tots els espais han brillat i han tingut molt èxit.

El Kapla al Museu és una activitat organitzada pel CAE i el Parc de la Séquia i compta amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca i la Fundació Althaia i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

El Kapla és un joc de construcció creat per Tom van der Bruggen a partir d’unes petites peces rectangulars de fusta. Aquestes peces mantenen una proporció entre els seus costats de 1:3:5 i això permet aconseguir unes construccions força estables i sofisticades. El Kapla és un joc apte i interessant tant per grans com per petits. Més enllà de ser un joc entretingut i apassionant, està sent utilitzat en moltes escoles i espais educatius perquè permet treballar moltes habilitats i competències, com ara la creativitat, l’equilibri, la geometria espacial, la concentració, el treball en equip i la cooperació, entre d’altres.