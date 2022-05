Sis mesos seguits amb víctimes mortals a Althaia i Sant Andreu

El del 2 de novembre va ser el darrer recompte setmanal en el qual ni Althaia ni Sant Andreu van haver de comunicar víctimes mortals a causa de l’epidèmia. Els darrers set dies han mort dues persones, una a cadascun dels centres assistencials.

Durant les 26 setmanes consecutives -sis mesos- transcorreguts i que coincideixen amb la sisena onada han mort per covid-19 130 persones. En el conjunt de l’epidèmia hi ha hagut 594 víctimes mortals, de les quals 418 a Althaia i 176 a Sant Andreu.

Les 130 víctimes mortals converteixen la segona onada en la segona més mortífera. La primera, del 15 de març al 2 de juny del 2020, va arrabassar 230 vides. La segona onada, seguint l’ordre cronològic, se situaria entre el 29 de setembre i el 15 de desembre del 2020, i va provocar 59 morts.

La tercera onada va impactar de ple en les festes de Nadal d’aquell primer any fatídic i va perllongar els seus efectes fins al març del 2021. Durant aquest temps va causar 85 morts. La quarta -del 9 de març al 2 de juny- va ocasionar 49 morts i la cinquena, 28 defuncions pel virus entre el 20 de juliol i el 28 de setembre del 2021. Aquest és l’anàlisi pel que fa a la pèrdua de vides humanes.

Pel que fa als ingressats, ahir n’hi havia 17, la meitat en relació a la setmana passada.

Dels 17, hi havia 8 hospitalitzats per covid a Althaia i 9 a Sant Andreu, mentre que la setmana passada n’hi havia 30.

Aquest descens és important per què trenca una tendència que s’estava configurant a l’alça: el dia 12 d’abril hi havia 6 ingressats, tots ells a Althaia; el dia 19 n’hi havia 16 repartits entre tots dos hospitals i la setmana passada va pujar fins a 30, com s’ha dit. Si aquesta setmana hagués continuat pujant el nombre d’ingressats, i en un context de morts setmanals a causa de l’epidèmia, la situació hauria estat encara més preocupant.

Un altre aspecte positiu a destacar és que una setmana més no hi ha cap pacient ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’hospital Sant Joan de Déu.

Les altes comunicades fins ara pels centres assistencials manresans frega les quatre mil. La darrera setmana s’han donat 26 altes. Althaia ha volgut deixar clar que hores d’ara l’impacte en l’activitat assistencial és baix. Els pacients infectats no es troben en unitats sectoritzades ni a Sant Joan de Déu ni al Centre Hospitalari sinó repartits en diferents unitats amb les mesures d’aïllament necessàries, igual que quan hi ha altres infeccions com casos de tuberculosi o grip.