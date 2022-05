Les altes comunicades per Althaia i Sant Andreu durant l’epidèmia han superat la barrera de les quatre mil en una setmana en la qual ha calgut lamentar dues víctimes mortals més. És la vint-i-setena setmana consecutiva que els centres assistencials de la ciutat han comunicat morts per covid-19.

Això vol dir que durant tota la sisena onada s’han produït defuncions recollides en els recomptes setmanals.

Pel que fa al nombre d’ingressats, ahir n’hi havia quinze, un dels quals a l’UCI.

A l’hora d’interpretar les dades, la Fundació Althaia ha subratllat que la situació general continua sent d’afectació baixa en comparació amb altres fases de l’epidèmia. Els casos que hi ha es mantenen sense el patró de gravetat que els professionals havien vist anteriorment. I, com s’ha fet durant tota la pandèmia, els professionals de la institució segueixen amatents a l’evolució de la situació per si presenta alteracions i cal adoptar canvis organitzatius o mesures de protecció diferents. De mitjana ingressa una persona al dia per covid i els pacients infectats no es troben en unitats sectoritzades ni a Sant Joan de Déu ni al Centre Hospitalari sinó repartits en diferents unitats amb les mesures d’aïllament necessàries.

La tipologia de pacient ha variat, com ha anat passant al llarg dels dos darrers anys. Hores d’ara, en molts casos el motiu principal d’ingrés no es la infecció per coronavirus sinó que aquesta aflora quan se’ls hospitalitza per una altra causa, se’ls fa la prova i surt un resultat positiu.

Per exemple, poden ingressar perquè han tingut un accident de trànsit o una caiguda que ha causat un trencament de fèmur, se’ls fa la prova i surten positius. Així que la causa principal de l’ingrés no és la covid-19.

Pel que fa a les dades estrictes, amb les dues defuncions registrades la darrera setmana el nombre de víctimes mortals s’eleva a 596, de les quals 420 a Althaia i 176 a Sant Andreu.

Ahir hi havia 15 persones ingressades per covid-19, de les quals 13 a Althaia (una a l’UCI) -la setmana passada n’hi havia 8 (cap a l’UCI)- i dues a Sant Andreu.

Si a Althaia els ingressats han augmentat a Sant Andreu han baixat dels 9 de la setmana passada als dos d’ahir. A Sant Andreu, la darrera setmana 2 persones han ingressat, 9 persones han estat donades d’alta i cap persona ha mort de covid.

De la xifra acumulada de 4.011 altes comunicades durant l’epidèmia, 3.661 ho han estat per Althaia i 350 per Sant Andreu.