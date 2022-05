Fàbrica Nova rep el suport del Senat però se’n va sense diners

El projecte per reconvertir Fàbrica Nova de Manresa va aconseguir ahir el suport majoritari dels grups parlamentaris del Senat. Però no es va aprovar cap ajuda concreta per a la iniciativa, tal com havia plantejat en un primer moment la moció que va presentar Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu.

ERC-EH Bildu sol·licitava 25 milions a l’Estat (vegeu Regió7 de dimarts) per a Fàbrica Nova. A través d’una esmena Junts va elevar aquesta xifra a 35, i el grup socialista en va presentar una altra per expressar el suport del Govern central a la iniciativa i el seu compromís per buscar recursos per fer viable el projecte. Però sense diners damunt la taula.

Finalment va ser l’esmena que es va aprovar. Esquerra-EH Bildu la va assumir, fet que li va costar els retrets de Junts, que es va abstenir, i el Partit Popular, que hi va acabar votant a favor a desgrat. El Partit Nacionalista Basc es va abstenir. Cap representant de la resta de grups van intervenir al debat. Uns no hi eren, i els altres es van limitar a escoltar.

Al debat ningú no va posar en dubte la importància estratègica per a Manresa, el territori i el país, del projecte per reconvertir Fàbrica Nova en un pol de coneixement i innovació amb la Universitat Politècnica de Catalunya com un dels seus pals de paller. Però no van faltar retrets partidistes entre els uns i els altres.

Debat a la comissió

La moció d’Esquerra-EH Bildu es va debatre a la comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat. La va defensar el senador d’Esquerra Josep Maria Reniu. Va destacar, d’entrada, que es tracta d’un projecte que neix del territori, amb consens polític, econòmic i social, «un bé a preservar», i que és clau per al reequilibri territorial. La iniciativa també la va defensar la senadora d’ERC, Mirella Cortès, durant el torn d’intervenció dels portaveus de cada grup.

Assumpció Castellví, de Junts, va defensar que la seva esmena -la dels 10 milions més- era per millorar el text. Per la seva part el socialista Santiago Castellà va lloar un projecte que és «necessari i important», «però no es tracta ara d’obrir una subhasta de recursos, sinó de veure aquelles línies que el facin viable». Va expressar el suport de l’Estat a la iniciativa i es va comprometre «a ser ambaixadors actius per defensar, difondre i atraure recursos».

Rèpliques, errors i decepcions

Reniu va anunciar que acceptava l’esmena del grup socialista, fet que Castellví va considerar un error. «L’esmena de substitució es basa en promeses que, tant de bo m’equivoqui, són un brindis al sol. Estaria bé assegurar-se almenys una quantitat. No es tracta només d’instar al govern, com sempre».

El senador pel PP, Juan José Sanz, va anunciar que hi votarien a favor però des de la «màxima decepció». Segons va assegurar, el projecte és positiu, «però l’esmena que han acceptat no l’entenc. Crec que han posat al davant els interessos d’acord amb el PSOE i el govern que els interessos de la gent de Manresa. Accepten una esmena que no concreta absolutament res. Un brindis al sol, i de nit». Va continuar dient que tot i així el projecte és «objectivament bo. Per iniciatives d’aquest tipus comptin amb nosaltres».

La portaveu del grup basc, María Rosa Peral, va mostrar la vessant pragmàtica dels bascos. «Aquests tipus de projectes haurien d’anar als Pressupostos Generals de l’Estat», va dir. «No té recorregut presentar una moció. Han acceptat l’esmena del PSOE. Renuncien a la quantitat sol·licitada a l’espera de trobar recursos. Els hi desitgem bona sort en l’intent». I es va abstenir.