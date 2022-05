El trajecte dels nous 262 metres de vies dels FGC a Manresa, pam a pam

La nova estació de tren Pere III dels Ferrocarrils a Manresa, la que rellevarà sota terra el baixador del carrer del Primer de Maig, que s’enderrocarà, quedarà situada just a sota la plaça Espanya, on hi ha el bar Plaça. Per fer-hi arribar les vies s’ha triat un traçat que afegirà 262 metres a la línia actual que, des del carrer d’Aragó, on acaba ara el trajecte, continuarà fent una corba, travessarà el carrer del Primer de Maig, passarà per sota la plaça Simeó Selga i d’una part de la zona esportiva de l’Institut Lluís de Peguera, continuarà per sota la plaça Espanya i s’acabarà on hi ha l’inici del segon tram del passeig de Pere III en direcció cap a la plaça de Crist Rei. Al gràfic adjunt es veu perfectament.

Fa uns dies va sortir a informació pública l’estudi informatiu del projecte d’ampliació i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia de FGC a Manresa i s’ha obert un període de 30 dies hàbils perquè particulars, entitats i institucions puguin analitzar-lo i presentar, si s’escau, propostes i al·legacions. Per altra banda, Ferrocarrils va treure a licitació dimarts de la setmana passada l’estudi informatiu i el projecte constructiu del perllongament de la línia Llobregat-Anoia de Manresa cap al Parc de l’Agulla, utilitzant les vies existents on actualment només circulen trens de mercaderies. L’estudi definirà l’elecció del millor emplaçament per a una estació situada al barri de La Parada, així com per a una altra a l’entorn del Parc de l’Agulla. També s’analitzaran les rasants de via i la millor ubicació per a la construcció d’un aparcament. Les actuacions implicaran l’electrificació de la línia des de Manresa-Alta. De tot plegat en va parlar diari en l’edició de l’11 de març passat.

Entre els motius esgrimits per FGC i l’Ajuntament per triar el traçat que va a la plaça Espanya i no l’altre, el que passava pel carrer de Carrasco i Formiguera i arribava fins a la plaça de la Font de les Oques, també sota terra, hi ha que es considera que fer l’estació a la plaça Espanya és acostar-la més al centre. També, que implica foradar un espai de la ciutat que igualment ja fa anys que demana una renovació; que permet no haver de treballar a prop del CAP Bages, amb les molèsties que això generaria en aquest servei i no haver de tocar la urbanització del carrer de Carrasco i Formiguera, que és relativament nova. A més a més, segons consta a l’estudi informatiu realitzat per l’empresa GPO Enginyeria i Arquitectura SLU, l’alternativa seleccionada «permet el posterior perllongament de la via tot minimitzant l’afectació a l’explotació».

La nova plaça Espanya

Atès que la construcció de la nova estació s’aprofitarà per renovar la plaça Espanya, l’estudi dona alguna pista «que caldrà concretar quan es faci el projecte», ha remarcat l’Ajuntament. Per exemple, que l’objectiu és ampliar-la de tal manera que ocupi tot l’espai entre el talús, l’edifici de correus i l’institut; que es caracteritzarà per donar prioritat al vianant i per emfatitzar la zona com a espai públic, i que es definirà un bon intercanviador tren-bus urbà-busos intercomarcals.

El traçat del tren projectat que, a banda de la part nova, suposarà soterrar tota la línia des de l’estació Manresa-Alta, de la qual ara hi ha trossos soterrats i altres que no, comença en terrenys del sistema ferroviari de l’esmentada estació. Abans de travessar la carretera de Santpedor, la construcció del túnel afecta un habitatge situat en sòl residencial. Després, continua per terrenys ferroviaris fins a arribar al carrer de la Sèquia on es veu afectat un magatzem i continua per les vies de forma paral·lela al carrer d’Aragó fins a arribar a l’estació de Manresa-Baixador que serà eliminada.

La part nova gira cap al sud-oest afectant sòl destinat a reforma urbana, a més d’un petit negoci, que, per la situació, podria ser l’autorentat de gossos Lavakan. Continua sota la plaça de Simeó Selga qualificada com a zona verda fins a endinsar-se sota terrenys de l’Institut Lluis de Peguera en sòl destinat a equipaments. Una vegada travessat l’institut, arriba fins la part sud de l’actual plaça Espanya, on es veu afectat el bar Plaça, que és de concessió municipal i que l’alcalde Marc Aloy ja va advertir quan es va presentar l’opció triada que és un equipament que es podria canviar de lloc si s’escau aprofitant l’afectació de les obres a la plaça.

Una andana de 7 metres

De l’estació Pere III l’estudi en diu que el vestíbul estarà al mateix nivell que l’andana, amb una superfície d’uns 155 m2. S’organitzarà amb una única barrera tarifària que separarà la zona de l’accés des del carrer i l’andana central. A la banda lateral de la barrera tarifària i de forma paral·lela a l’andana es preveu la col·locació de les dependències tècniques. Al final de l’andana, amb 7 metres d’ample i 120 de longitud útil per a la parada de trens, hi haurà una escala d’emergència. La sortida quedarà dins el pati del Peguera, fet que provocarà la modificació de la tanca. En el projecte constructiu es definirà la solució final de la sortida en superfície. L’accés al vestíbul de l’estació se situa a l’extrem sud de la plaça Espanya per alliberar al màxim l’espai central. S’hi entrarà per una escala de 3,60 metres d’ample, d’una escala mecànica d’1 metre d’ample i d’un ascensor adaptat.