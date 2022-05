L’AV de la Sagrada Família retreu que la vorera pintada al Sant Cristòfol és un nyap

El tram de vorera del carrer de Sant Cristòfol entre el de Viladordis i el de Pilar Bertran Vallès ha guanyat amplada. L’Ajuntament hi ha fet pintar una franja de color groc, com les que es van pintar en diversos vials de la ciutat durant la pandèmia per esponjar voreres estretes. També hi ha fet col·locar pilones per protegir el nou espai per als vianants dels vehicles que passen pel costat. L’actuació ha rebut crítiques per part de la presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, que considera que és un «nyap».

Hosta és de l’opinió que, a aquestes alçades, quan s’amplia una vorera, s’hauria de fer afegint-hi mig metre de rajoles i no amb el sistema de pintar el terra. Assegura que el barri «està empipat». L’actuació ha inclòs, també, la instal·lació de pilones al mig de la calçada per evitar girs prohibits a l’accés i sortida de l’aparcament del supermercat; l’ampliació del pas de vianants del carrer de Vallès, i la modificació dels carrils de circulació al carrer de Sant Cristòfol previ a la cruïlla amb el carrer de Viladordis. S’ha fet una segona actuació, en aquest cas amb la finalitat de millorar la seguretat del Camí Escolar de l’Escola Ítaca.