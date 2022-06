La plataforma ja té mil firmes per reclamar un geriàtric públic, i avui sortirà al carrer

La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent Gran de Manresa ha recollit més d’un miler de signatures en 15 dies per donar suport a la reivindicació que es faci una residència pública. Fins al dia 30 continuarà la campanya de recollida de signatures. Per altra banda, avui ha organitzat una manifestació amb aquest objectiu: que es faci una residència geriàtrica pública a Manresa, on ja hi ha una iniciativa, de fet, per crear-ne una al barri del Xup que ha quedat aturada i sense data. La convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça de Crist Rei per anar fins a la plaça Major, davant de l’Ajuntament, on es llegirà un manifest.

La manifestació estarà encapçalada per les entitats que formen part de la Plataforma i, a continuació, hi haurà una segona fila amb representants de les institucions. «S’ha convidat els cinc grups polítics amb representació a l’Ajuntament i tots ells han confirmat l’assistència. També hi seran la diputada al Parlament Basha Changue (CUP) i el secretari general de CCOO de Vallès Occidental-Catalunya Central, Ivan Ramos», informen fonts de la Plataforma. Dilluns, a les 11 del matí, l’entitat organitza una concentració reivindicativa a la plaça Major, davant del l’Ajuntament.