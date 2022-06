Presenten a Manresa una xarxa en pro de les relacions amoroses entre més de dues persones

La sala d’actes de l’Espai Jove Joan Amades de Manresa va acollir la presentació de PoliamorCat, en un acte que volia ser la llavor de PoliamorBages per crear a la comarca una delegació de la xarxa en pro de les relacions amoroses entre tres o més persones.

Set persones van participar en la sessió, totes elles estrenaven contacte amb PoliamorCat. A la trobada es va debatre sobre les jerarquies en la parella, la gelosia i l’amor basat en el monopoli.

Joan Roca Cirera va explicar que «en tot moment vam constatar el creixent interès general a conèixer diferents maneres d’entendre i exercir les relacions sexuals i afectives».

Aquesta presentació s’afegeix a la que es va fer fa poques setmanes presentant PoliamorOsona i, segons Joan Roca, «significa un pas més per apropar aquesta realitat a moltes persones interessades en alternatives que no requereixin exclusivitat en les relacions sexafectives». Els impulsors de la xarxa asseguren que «sens dubte tindrà una continuïtat en trobades periòdiques a Manresa, tal com ja fem a Girona i a Vic».

Un tema que es va posar sobre la taula va ser «la necessitat de donar a conèixer a les aules que hi ha diferents formes de relacionar-se i que totes poden ser vàlides».

Els impulsors de la xarxa asseguren que es tracta d’una «proposta que tindrem present per tirar endavant amb la convicció que pot ser una realitat, amb la força que ens pot donar quan els tràmits que hem fet per constituir-nos com a associació obtinguin el reconeixement de la Generalitat de Catalunya».