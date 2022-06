Manresa: punt de partida d'un nou comboi d'ajuda a Ucraïna

Quinze ambulàncies i més de 30 voluntaris han posat rumb des de Manresa cap a Ucraïna en un nou comboi humanitari. Entre les persones que hi viatja hi ha Sor Lucía Caram, que és una de les cares visibles de la iniciativa impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara, l'Associació Mensajeros de la Paz i l’Associació de Voluntaris de CaixaBank.

Els quinze vehicles són part dels 69 que aquest tàndem solidari va aconseguir aplegar per enviar a Ucraïna. Fins ara el comboi, que ja viatja cap al país atacat, és el que més ambulàncies ha pogut transportar des de la capital del Bages. Aquests vehicles permeten també fer arribar equips de reanimació i desfibril·ladors a Ucraïna. Per arribar fins a la seva destinació compten amb l'ajuda de 30 conductors i 8 sanitaris. Sor Lucía ha explicat a les xarxes que la iniciativa "és el fruït de la complicitat i la confiança" de les persones que hi han contribuït. La religiosa es mostra indignada per la gravetat de la guerra i recalca que "s'estan perdent una quantitat de vides d'una forma absurda. Això ens molesta i ens fa mal". En aquest sentit, explica que la guerra, en comptes de "paralitzar-los", els ha "activat" per impulsar accions com la del trasllat d'ambulàncies i material sanitari. "Cada ambulància salva vides i cada vida compta", recorda.