Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià arrenquen amb 17 productors i amb la mirada al País Basc

Manresa ha donat el tret de sortida aquest dissabte al matí a la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, amb una oferta de productes de proximitat a nivell local i enguany també d’Euskadi, que és el territori convidat com a punt de partida de la ruta ignasiana fins a la capital del Bages. El Museu de la Tècnica repeteix com a seu de l’esdeveniment, amb la presència de 17 productors (6 dels quals venen del País Basc), i per on fins aquest migdia havien passat més de 200 persones.

«Hem optat per una oferta el màxim de variada», apuntava aquest matí el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, des de les jornades. I això s’ha traduït en un ventall de productes d’elaboració pròpia tant del Bages com del País Basc, especialment de la comarca d’Urola, on hi ha el santuari de Loyola. Productes làctics i formatges, carn i embotits, i beguda típica de la zona, com la sidra, el txacolí o vi de la Rioja alabesa són alguns dels productes que s’exposen, si bé un dels plats forts són els Ignacios, uns dolços fets sobretot a base d’ametlla, que són la principal referència ignasiana del certamen juntament amb el seu homònim bagenc que ofereix el Forn de Cabrianes en un dels expositors de les jornades. Tot plegat es complementa una oferta de productes locals que inclou oli, horticultura, fleca, ous i productes ecològics. Les jornades, que s’allargaran fins ben entrat el vespre i també durant el matí de demà, inclouen tastos, maridatges i demostracions culinàries amb la presència de xefs i productors bagencs i bascos. Demà les demostracions aniran a càrrec del manresà Jordi Cruz, i d’Ada Parellada.