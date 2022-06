Manresa té sis projectes innovadors de recerca per atendre persones dependents

Té un nom difícil de digerir: Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut Social (PECT BAGESS). Però l’objectiu és clar: millorar l’atenció a les persones amb dependència i malalties cròniques amb nous i innovadors projectes de recerca i innovació, utilitzant les noves tecnologies. També impulsar la transició digital del sector sociosanitari de la comarca per fer-lo més competitiu.

El PECT BAGESS és una iniciativa coordinada per l’Ajuntament de Manresa en la qual hi participen les principals institucions del territori que tenen a veure amb la salut i l’assistència sociosanitària. Són, a més a més del consistori, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, Eurecat, l’Institut Català de la Salut de la Catalunya central, la Fundació Universitària del Bages-UManresa i Ampans. Fa un any que cadascun d’aquests organismes van pactar tirar endavant eines per millorar la qualitat de vida de persones dependents i amb malalties cròniques tenint en compte que el territori té un alt índex d’envelliment i sobre envelliment.

Es va posar en marxa amb un pressupost de 2,7 milions d’euros i queda un any i mig perquè els projectes en els quals s treballa siguin realitat. Ahir, pràcticament a l’equador de la iniciativa, es va fer balanç de la feina feta fins ara. Va ser a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Els projectes

Els responsables dels projectes d’innovació de cadascuna de les entitats que participa a PECT BAGESS van passar pel faristol per posar al dia a la resta. Carles Clotet, tècnic de l’Ajuntament que coordina la iniciativa, va explicar que més d’una cinquantena de persones treballen en el projecte que no tan sols té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones dependents i amb malalties cròniques, sinó també les del seu entorn -bàsicament famílies i cuidadors- i generar una nova economia al territori.

Així per exemple, Althaia i Eurecat treballen en una plataforma de telemedicina per a pacients amb patologies cròniques perquè l’usuari tingui informació sobre el seu procés, recursos d’educació sanitària i dades del seu estat per evitar descompensacions relacionades amb la patologia crònica. Althaia també fa recerca de noves en eines tecnològiques per millorar la comunicació entre professionals -un servei de missatgeria interna que ja s’ha començat a implantar- i també entre professionals i pacients.

Més autonomia i dades

Ampans desenvolupa una aplicació mòbil que permetrà ser més autònomes a persones dependents en una situació de discapacitat o envelliment. Sant Andreu Salut, per la seva part, elabora l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages que es podrà consultar a través d’una web que és previst que es posi en marxa passat l’estiu.

L’ICS a la Catalunya central impulsa un laboratori d’estadística d’anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages. Es tracta de com analitzar les dades que incideixen en aquests aspectes, fer-les útils i que es puguin compartir en un entorn segur i anònim. Finalment la FUB-UManresa s’ha proposat l’objectiu d’accelerar l’arribada al mercat d’idees i negocis relacionats en aquest àmbit.