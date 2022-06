A la Catalunya central els nous infectats es doblen en dues setmanes

El nombre de positius diagnosticats per l’Atenció Primària a la Catalunya central la darrera setmana va ser de 2.184, una xifra que gairebé s’ha doblat en quinze dies.

La regió sanitària de la Catalunya Central inclou les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona.

En aquest territori, del 6 al 12 de juny es van diagnosticar 1.255 nous casos de covid-19, la setmana següent van ser 1.631 i la darrera analitzada pel Departament de Salut de la Generalitat, del 20 al 26 de juny, els ja esmentats 2.184.

Per trobar una xifra més elevada de positius cal remuntar-se al mes de febrer, entre els dies 14 i 20, quan hi va haver 2.368.

Cal tenir present, però que a principis d’abril el Departament de Salut va activar el canvi d’estratègia en la gestió dels positius per covid a Catalunya. El procés cap a la gripalització de la pandèmia va comportar deixar de comptar tots els casos i només fer seguiment dels vulnerables i persones del seu entorn.

Un nombre molt superior

Això vol dir que els comptabilitzats serien hores d’ara molt superiors si no hi hagués hagut un canvi de criteri. La taxa de diagnòstics de l’assistència primària per 100.000 habitants és, hores d’ara, de 427. A Catalunya hi ha una taxa de de SARS-CoV-2 lleugerament inferior, de 404 per 100.000 habitants, estimada a partir de la taxa global d’infeccions respiratòries agudes (IRA) diagnosticades a l’atenció primària (diagnòstics clínics universals) i els percentatges d’aïllament de cada virus sobre el total de mostres analitzades pel sistema sentinella d’atenció primària. Aquestes taxes estimades es presenten amb un interval de confiança al 95% que indica la precisió de l’estimació.

Pel que fa de presència a l’UCI, Salut afirma que del 22 al 26 de juny no hi va haver cap pacient ingressat amb necessitat de cures intensives a la Catalunya Central.

Per contra, sí hi va haver pacients ingressats per covid a les UCI de Barcelona Ciutat, Camp de Tarragona, Girona, Lleida, Metroplitana Nord, Metropolitana Sud i les Terres de l’Ebre.

Això vol dir que de les 46 persones comptabilitzades a les UCI catalanes el 26 de juny cap d’elles era de la Catalunya Central.

Els ingressats es mantenen a l’alça i van passar dels 103 que hi havia del 6 al 12 de juny a a 116 la següent i 134 la darrera analitzada, del 20 al 26 de juny.