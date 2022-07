Manresa encadena la sisena amb la setena onada sense cap treva entremig

Hi ha consens que som a la setena onada de covid, però a Manresa no hi ha hagut cap parèntesi pel que fa al nombre d’hospitalitzats i de morts sinó que el nou embat de l’epidèmia ha mantingut l’afectació perllongant des del mes d’abril la cua de la sisena onada.

La darrera setmana hi ha hagut dues víctimes mortals més i ahir hi havia 29 ingressats per covid-19.

Són xifres que podrien encaixar amb la situació de qualsevol recompte setmanal dels darrers mesos.

Fa set dies, hi havia una xifra superior d’ingressats, 34, però una sola víctima mortal.

Fa dues setmanes hi havia 33 ingressats i es van fer públiques dues defuncions.

Durant aquest període, els seguiments setmanals de l’epidèmia ha reflexat un impacte baix a la unitat de cures intensives.

Hi ha més casos de covid, més persones infectades que van al Servei d’Urgències de la Fundació Althaia, però no més hospitalitzacions que les darreres setmanes. L’augment de casos de la setena onada comença a tenir cert impacte en l’activitat assistencial, especialment al Servei d’Urgències de l’hospital, on cada dia s’atenen unes 320 persones.

Però el fet que la majoria dels casos siguin lleus, fa que no requereixin ingrés i puguin ser atesos a l’atenció primària. De fet, més de la meitat de les visites que es fan a urgències tenen un nivell de prioritat poc o gens urgents, el que vol dir que podrien ser ateses en un dispositiu d’urgències de menor complexitat a l’atenció primària, recordaven des de la fundació.

La darrera setmana, la Fundació Althaia ha tornat a tenir morts per covid, després que en el balanç anterior no se’n comptabilitzés cap. Han estat dues les persones que han perdut la vida a les seves instal·lacions a causa de l’epidèmia.

Amb aquestes noves víctimes mortals ja han mort a Althaia a causa de la covid-19 432 persones des del març del 2020. Amb les morts a Sant Andreu, el total arriba a 609 persones.

L’actualització de l’afectació de l’epidèmia de covid-19 a la Fundació Althaia mostra que hi ha vint persones ingressades, cap de les quals amb necessitats de cures intensives.

La setmana passada hi havia 24 ingressats, cap dels quals a l’UCI.

La xifra acumulada d’altes a pacients ingressats per coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són 3.827, trenta-cinc més que fa una setmana.

A Sant Andreu no hi ha hagut cap víctima mortal els darrers dies. Ahir hi havia 9 ingressats, un menys que la setmana anterior i s’havien donat nou altes.

Més diagnòstics

Al conjunt de la Catalunya central els nous diagnòstics per covid continuen a l’alça i la darrera setmana analitzada, del 27 de juny al 3 de juliol, arribava a fregar els tres mil.

Concretament són 2.988 nous casos. La setmana anterior van ser 2.636 i la del 13 al 19 de juny, 1.667. Així que gairebé s’han doblat en dues setmanes, segons les dades de què disposa l’atenció primària.

El nombre d’ingressats per covid a la Catalunya central durant la darrera setmana era de 146, cinc menys que la setmana anterior, però es tracta d’una xifra que cal retrocedir fins al mes de febrer per trobar-ne una més elevada.