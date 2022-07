Els estudis universitaris de Manresa apugen la nota de tall aquest 2022, amb Medicina al capdavant

Per quart any consecutiu, i des de la seva creació, el grau en Medicina de la UVic-UCC és, amb un 12,508, la carrera amb una nota de tall més alta per accedir aquest 2022 als estudis impartits a Manresa, segons la informació facilitada pel Departament de Recerca i Universitats aquest dimecres. Es tracta d'una carrera que es cursa els dos primers anys a Vic i els dos darrers al campus d'UManresa.

Segueixen els estudis de Medicina el grau en Enginyeria de l'Automoció a la UPC Campus Manresa, amb una nota de tall de 10,188. Totes dues carreres han augmentat lleugerament la qualificació necessària per accedir-hi, un 0,37 i 0,25, respectivament. Amb un 8,367, el grau en Infermeria de la UManresa és la tercera carrera amb la nota més alta i que ha augmentat gairebé un punt respecte al 2021 (+0,75). El grau en Fisioteràpia, també al campus manresà de la UVIC-UCC, és la quarta carrera amb la nota de tall més alta, amb un 6,983, gairebé 0,8 punts més que l'any passat. El grau en Enginyeria de Sistemes TIC a la UPC Manresa es queda en cinquena posició, amb un 6,930, dues dècimes més que l'any 2021. Quant als graus de la UPC en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química i de Recursos Minerals, han superat el llindar del 5, aconseguint una nota de tall que se situa en el 6,064. Per darrere, trobem les carreres d'Educació Infantil, Administració i Direcció d'Empreses i Podologia, totes impartides a la UManresa i amb una nota de tall d'un 5. Regió7 publica un cercador per localitzar més fàcilment la nota de tall de cada carrera: 6 de cada 10 estudiants han accedit a la seva primera opció Enguany s'han preinscrit a Catalunya 57.413 estudiants a la convocatòria del juny per accedir a la universitat, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Un total de 31.987 estudiants han superat les proves d’accés a la universitat (PAU) de la convocatòria ordinària d’enguany, el que significa el 96,91% de l’alumnat que va realitzar les proves els dies 14, 15, i 16 de juny. El 80,87% (46.431 alumnes) han obtingut una plaça, també per sobre del 2021 (79,64%, 44.918 alumnes). Del total, 27.966 alumnes (el 60,23%) han aconseguit la que havien triat com a primera opció. A la demarcació de Barcelona han aprovat un total de 24.106 alumnes, amb una mitjana de l’expedient situada en un 7,5 i una mitjana de les PAU de 6,8. Això fa que la mitjana d’accés se situï en un 7,2.