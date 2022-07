Veïns de la carretera de Vic titllen d’«esperpèntica» la postura del consistori vers les seves queixes

«Considerem esperpèntica la postura de l’Ajuntament en no voler utilitzar els mitjans que li permet la Llei i que altres ciutats com Vic o Igualada ja utilitzen en fets similars». És la valoració que han fet veïns de la carretera de Vic de Manresa pel que fa a la resposta del consistori a les seves queixes, relacionades amb el malestar que genera la clientela de l’establiment Express Super del vial, que ven alcohol tota la nit.

Els veïns, que han presentat a l’Ajuntament quatre queixes per separat, consideren que amb la resposta del consistori a les seves denúncies (vegeu edició del 19 de juliol), «sembla que posa per sobre els interessos mercantils d’una botiga al dret al descans nocturn dels veïns, a actuar contra la dependència de l’alcohol i a lluitar contra l’incivisme. Sembla, també, que considera que no hi ha suficients queixes dels veïns». Quant a aquest darrer tema, fan notar que «en els últims mesos, les queixes per molèsties i aldarulls, trucant a la nit a la policia local, han estat d’entre un i dos cops per setmana de mitjana». Esmenten que «hem arribat a trobar una xeringa a la porta del número 15 de la carretera de Vic». Per tot plegat, han decidit demanar una entrevista amb l’alcalde.

Tal com va recollir Regió7, els veïns es queixen de «problemes de soroll a altes hores de la matinada, aldarulls, problemes de consum d’alcohol davant de la mateixa botiga, a la via pública, fomentant els botellots a l’annexa plaça Porxada, problemes d’escombraries , vasos, llaunes, orins i fins i tot defecacions humanes al voltant de l’edifici de la carretera de Vic 15-17». Van demanar que l’Ajuntament limiti l’horari de venta, però la resposta va ser que, d’entrada, no li consta que sigui tan greu i que fer-los cas aniria en perjudici del negoci. Igualment, va dir que, «si s’acrediten motius ben fonamentats d’ordre públic i convivència, es podria justificar la restricció horària, prèvia instrucció del corresponent expedient».

Convidat per aquest diari a dir-hi la seva, l’amo de l’establiment va manifestar que el que faci la gent al carrer no és culpa seva.