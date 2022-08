Suspendre per primer cop per sequera el correaigua de Manresa estalviarà una piscina petita

Per tercer any consecutiu Manresa no obrirà la seva festa major amb el correaigua. Els dos primers van ser per la covid i el tercer, per la sequera. L’organització de la Festa Major de Manresa —a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i de l’Associació Manresa de Festa— i del correaigua —a càrrec de Xàldiga— ha decidit suspendre el passa carrers d’aigua amb caire exemplaritzant en un context de sequera persistent.

L’aigua que s’utilitza en el correaigua és l’equivalent a la que hi cap en una piscina particular petita d'uns sis metres de llarg per cinc d’ample i metre i mig de fondària.

Malgrat això, l’organització defensa la mesura «per prudència i responsabilitat, en un escenari amb possibilitats reals d’entrar en estat d’alerta a curt termini».

D’aquesta forma s’estalviaran a l’entorn de 45.000 litres d’aigua.

El 2008 es va viure un correaigua especial marcat per les restriccions de la sequera, però es va dur a terme.

En aquella ocasió el correaigua va modificar el seu funcionament per adaptar-se als problemes de sequera que arrossegava el país i contribuir a una nova cultura de l’aigua. En comptes de gastar els 50.000 litres de l’any anterior es va anunciar que se n’utilitzarien 10.000. Així que va ser un correaigua més eixut, però es va dur a terme, com es feia des del 1989.

L’estalvi d’aigua és una necessitat cada cop més evident. El comitè municipal de sequera de Manresa, format per personal de l’Ajuntament, Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, ha recomanat un esforç per minimitzar el consum d’aigua. Un esforç en el qual qualsevol estalvi és important.

El 77% per al regadiu

Però, quina és la situació general pel que fa a la utilització d’aigua a Manresa?

Manresa té una concessió de 230 litres per segon per a ús urbà, domèstic i industrial i 770 litres per segon per al regadiu.

En total la Séquia pot rebre 1.000 litres per segon que provenen de la concessió històrica atorgada. Des de l’any 1987 la Séquia deriva 250 litres per segon d’aigua més (amb un total de 1.250 litres per segon), que fa arribar d’acord amb aquesta distribució: Sant Fruitós de Bages, 99,76 litres per segon; Sant Joan de Vilatorrada, 78,14; Santpedor i Castellnou de Bages, 64,31, i Sant Salvador de Guardiola, 5 litres per segon.

Pel que fa a l’aigua que no és de regadiu, Aigües de Manresa va proporcionar el 2009 la distribució que hi havia en aquell moment.

El consum domèstic representava 3.142 milions de litres. El consum per aforament, les populars plomes, era de 786 milions de litres; el consum industrial representava 540 milions de litres i el consum municipal 154 milions de litres.

Si ens quedem només amb el consum domèstic, el cabal global d’ús domèstic va ser de 3.168 milions de litres el 2018.

Un dia de 381 habitants

El correaigua representa 45 segons de la concessió històrica de la Séquia, que recordem és de mil litres per segon. Això vol dir que globalment són 86,4 milions de litres d’aigua diaris i, en un any, 31.536 milions de litres.

Si el consum domèstic d’aigua el 2020 va ser de 117,84 litres per habitant i dia, els 45.000 litres equivalen al consum de 381 habitants durant un dia.

Més dades per dimensionar el que significa aquesta quantitat. Una piscina olímpica té una capacitat de 2,5 milions de litres mentre que la del llac de l’Agulla és de 200 milions de litres.

Una fuita important d’aigua pot suposar perdre prop d’un milió de litres o sigui, una vintena de correaigües.

Fuites espectaculars com les que van tenir lloc el 16 d’octubre del 2018 van llençar fins a un milió de litres d’aigua al centre de la ciutat. És un volum molt considerable, però que si es posa en relació amb el cabal d’aigua que consumeix la ciutat suposa el 0,02%.

La del 2019 va ser la darrera edició del correaigua.