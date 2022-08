Mor als 91 anys Jaume Fontanet, que va crear la primera gran funerària de Manresa

Jaume Fontanet Picas, que va liderar durant 70 anys el sector funerari a Manresa i va crear la primera gran funerària de la ciutat, ha mort als 91 anys. El seu funeral tindrà lloc aquest divendres, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima Serveis Funeraris, al carrer del Bruc de Manresa. Fontanet era molt conegut perquè, tal com ha explicat el seu fill Jaume, des dels 18 anys va anar a la majoria de cases de la ciutat (i comarca) per acompanyar les famílies en el comiat dels seus éssers estimats. Deixa companya, la Paquita, un fill, Jaume, que és l'actual gerent del grup Àltima, i dues netes.

Fontanet, nascut a Manresa el 25 d’octubre de 1930, va continuar el negoci funerari iniciat el 1900 pels seus avis. Ho va fer a l’oficina que tenien i que encara tenen, tot i no estar activa, al carrer de Sobrerroca, número 22, al costat de la capella del Pou de la Gallina. El 1982 va muntar al carrer del Bruc les primeres sales de vetlla a Manresa, que van ser pioneres a nivell de Catalunya, on només n’hi havia «a Barcelona i poca cosa més», recorda el seu fill. El finat va fer créixer el negoci familiar absorbint els altres negocis del ram que hi havia aleshores a la capital del Bages i a la comarca, fins que el 1982 va quedar sol amb la primera gran funerària de la ciutat. La liberalització del sector a partir del 1997 fruit d'un decret del PP (fins aleshores funcionava per concessió administrativa a canvi del pagament d'un cànon) va transformar el sector.

El 2004, Fontanova va iniciar la fusió amb el grup Àltima, amb el qual va fer la integració completa el 2013. Primer, es va anomenar Àltima Funerària Fontanova i, actualment, Àltima Serveis Funeraris.

El 2020, a causa de la pandèmia, Fontanet va haver d’aturar la seva activitat i això li va anar minvant la salut i li va causar un deteriorament cognitiu del qual ja no es va recuperar. «Va perdre l'interès per viure i es va anar apagant», comenta el seu fill, que el defineix com «una persona molt sociable».

President del CB Manresa 12 anys

A banda de dedicar-se en cos i ànima al negoci familiar, on s'encarregava de les relacions públiques i personals acompanyant les famílies en els funerals, era un apassionat del bàsquet. Durant dotze anys va ser president del Club Bàsquet Manresa. També va ser una persona molt emprenedora i va iniciar diferents negocis, sol o associant-se amb altres empresaris, en sectors diversos com en el de la construcció. Va obrir una floristeria, va muntar una funerària a Andorra i fins i tot va arribar a tenir una granja. «La seva principal afició era treballar».

El seu fill explica que els darrers anys, malgrat el deteriorament de la seva salut, ha continuat interessant-se per la gent que coneixia, que era molta. «Jo l’informava de si hi havia el funeral d’algun conegut i ell em demanava que els acompanyés en el sentiment».