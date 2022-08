Xàldiga posa un deu al correfoc, que va tenir la meitat d’atesos que el 2019

Malgrat haver de retardar gairebé una hora l’inici per culpa de la pluja, amb la incertesa i nervis que això va generar, i malgrat que es va mullar la pirotècnia de dues places, la valoració que va fer ahir Lluís Roca, cap del correfoc, de l’edició d’enguany no podia ser més bona. Afirmava que «molts no recordaven tanta gent ni a l’inici ni al final» i en va destacar «el comportament exemplar» dels participants . «Vam fer el correfoc que esperàvem: un deu».

Pel que fa a les atencions n’hi va haver 32, gairebé la meitat de les de l’anterior correfoc, el del 2019, en què van ser 62, i moltes menys encara que les dues edicions anteriors, amb 86 el 2018 i 103 el 2017. Tenint en compte que una estona abans de l’inici havia plogut i que, per tant, hi havia més risc de relliscar i caure, és un bon exemple d’aquest «comportament exemplar» de la gent que esmentava Roca, que hi afegia que no sempre és igual perquè hi ha vegades que es posa on no toca.

De les persones ateses, set van ser traslladades a l’hospital, dues de les quals per cremades als ulls, tres per cremades a les mans, una per cremades a l’orella i una per una contusió per una caiguda. No hi va haver cap ferit de gravetat.

Roca explicava que, com que la previsió meteorològica indicava que la pluja passaria, van decidir esperar i celebrava que, en mitja hora, es va concretar tot el protocol a seguir conjuntament amb la Policia Local, Protecció Civil i l’Ajuntament de Manresa, que passava per fer petar les places malmeses, que va ser un quantitat molt petita de la pólvora en comparació amb el que sí que es va aprofitar durant el recorregut i en altres places. «La part més gran és la que porten els dimonis i dracs, que és d’entre un 60-70%».

Final amb La Trinca

Després de la música que caracteritza el final de festa, De vacances, que va sonar una bona estona, com a novetat en aquests 40 anys del correfoc, va sonar Festa Major de La Trinca. Ahir al matí, com ja es tradició, la plaça Major es va despertar amb els fils per a la pirotècnica plens de samarretes estripades dels correfocaires.