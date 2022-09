Compte enrere per a la tornada a la Seu del frontal florentí restaurat, prevista a l’octubre

L’esperat retorn del frontal florentí a la basílica de la Seu una vegada restaurat s’està fent esperar més del previst per culpa de la vitrina a mida que està fent una empresa especialitzada en la matèria, que està trigant molt. La nova data de la inauguració encara s’ha de confirmar, però, tot apunta que serà a mitjan del mes d’octubre vinent, amb el dijous 14 com la data més possible, malgrat que s’ha d’acabar de concretar del tot.

A la Seu ja està tot més que a punt per rebre la peça que va fer el brodador venecià Geri di Lapo el segle XIV per encàrrec del manresà Ramon Saera, una de les personalitats més importants de la ciutat de l’època, que va deixar el brodat en herència a la Seu.

El darrer que s’ha fet ha estat segellar les pedres de la capella on anirà el Frontal de la Passió, conegut popularment com frontal florentí, que és a on hi havia la Mare de Déu de Lourdes. Aquesta capella, que ja es va buidar el juliol de l’any passat, està situada a la banda del baptisteri, després de les capelles del Canonge Mulet i de la Purissima. Una empresa de Solsona s’ha dedicat a fer la feina de segellat de les pedres per garantir que, un cop instal·lada la vitrina, no hi hagi el perill que en caigui alguna. És la mateixa operació que també es va fer abans de tornar a instal·lar l’orgue una vegada acabada la seva restauració.

En el cas del frontal florentí, el projecte de restauració i de reubicació de l’obra, que es va donar a conèixer el febrer de l’any passat, s’ha dut a terme en el marc del programa Temps de Gòtic, promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació La Caixa, amb un pressupost atorgat al bisbat de 125.000 euros.

Des de fa anys, el frontal ha estat tancat al Museu de la Seu, un espai totalment inadequat per a una peça de la seva vàlua però que, en canvi, ha tingut una part positiva, en el sentit que ha ajudat a salvaguardar-lo dels lladres per les dificultats d’accés a aquest espai, a on s’arriba per una escala de cargol que és molt estreta.

L’operació per restaurar la peça va començar el 9 de setembre de l’any passat. Una grua es va encarregar d’extreure’l de la Seu i va ser portat fins al Centre de Restauració i de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix, custodiat per un cotxe dels Mossos d’Esquadra. Allà, les mans expertes de les restauradores Carme Masdeu i Mariluz Morata van fer la feina.

Quan la Generalitat va anunciar que, per fi, es faria la restauració va concretar que l’objectiu era presentar-la un cop executada coincidint amb la commemoració, enguany, dels 700 anys de la signatura del contracte per a la construcció del temple gòtic de la Seu. De fet, en un primer moment, la parròquia de la Seu va parlar del 30 de juny com el dia òptim per fer la inauguració, coincidint amb la data exacta del document notarial que encomanava la construcció del temple a l’arquitecte Berenguer de Montagut. No va poder ser perquè la vitrina, encarregada a una empresa d’Alemanya especialitzada en el tema, no estava a punt.