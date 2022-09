Una moció per vetllar per la salut infantil als entorns escolars rep suport de 28 centres

Millorar els entorns escolars per protegir la salut dels infants. Amb aquest objectiu, les Associacions de Familiars d’Alumnes (AFA) de les escoles Ítaca, Puigberenguer i les Bases presentaran al ple de dijous vinent una moció que, amb elles incloses, ha aconseguit el suport de 28 centres docents i AFA, juntament amb l’entitat ecologista Meandre i la coalició En Comú Podem. També l’ha obtingut dels partits amb representació a l’Ajuntament i del regidor no adscrit Miguel Cerezo, llevat de Ciutadans, que no hi era quan la van presentar, expliquen.

Regio7 va informar el febrer passat que les comissions de mobilitat de les escoles Ítaca, Puigberenguer i les Bases havien impulsat als respectius centres un sistema per arribar-hi amb el bus urbà o amb bicicleta i, posteriorment, la seva intenció de fer taca d’oli a la resta de centres escolars per aplicar mesures que protegeixin la salut de la infància. Finalment, ha arribat el moment. Al ple, defensarà la moció Andreu Font, de la Comissió de Mobilitat de l’escola Ítaca. La moció, denuncia un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat; repassa la feina feta o per fer del consistori i posa en relleu alguns dels problemes que han de patir els infants en els seus entorns escolars: inseguretat, indisciplina vial, dificultat per jugar i entrenar la maduresa i autonomia. També parla del tema del sobrepès per l’esmentat abús del vehicle privat; de l’exposició infantil a la contaminació atmosfèrica i al soroll, i de les anomenades «illes de calor urbanes» i la manca de verd. Es acords que presenta es reparteixen en 16 punts, entre els quals consten: «dissenyar i implementar un pla específic que fomenti la mobilitat als centres escolars de la ciutat en bus urbà amb monitoratge subvencionat, aprofitant la xarxa urbana d’autobusos existent» i «Estudiar el disseny de carrils bici segregats a la xarxa bàsica i adoptar mesures de pacificació del trànsit als carrers propers als entorns escolars, per tal de donar seguretat i fomentar l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal en els itineraris escolars». Aquest punt inclou calendaritzar-ne la implementació dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que justament ara s’està revisant. La intenció és evitar que la moció perdi força una vegada aprovada al ple. Per això se’n farà un seguiment estret a través del Consell de Mobilitat, del qual formen part els impulsors, que s’han inspirat per redactar-la en set entitats lligades al món de la mobilitat sostenible i de la salut infantil.