El bus Manresa-UAB deixa passatgers a terra

Des del començament del curs, el servei de bus que connecta Manresa amb la Universitat Autònoma de Barcelona no ha cobert la demanda. Un usuari de la línia ha denunciat a aquest diari que cada dia hi ha estudiants que han de fer el viatge drets al passadís del bus i que sempre hi ha persones que es queden a terra perquè ja no hi caben al vehicle. Segons aquest estudiant, l'oferta de busos és molt inferior a la demanda i l'empresa Sagalés no ha fet cap pas per solucionar el problema.

Segons aquest testimoni, el bus que surt de Manresa a les 7:20 h ha de viatjar sempre amb estudiants drets perquè no hi caben. A l'hora punta de tornada, el bus que va de la UAB a Manresa a les 14 h sempre va ple, segons el que explica el denunciant se solen quedar unes deu persones a terra perquè és impossible encabir-les al vehicle, ni tan sols dretes.