Acte institucional i reivindicacions al carrer per celebrar el Dia de la Gent Gran

El Dia Internacional de les Persones Grans es va commemorar ahir de dues maneres, a Manresa. Amb l’acte institucional que es va celebrar a la Plana de l’Om i amb una acció reivindicativa de la Plataforma en Defensa de la Gent Gran per reclamar, per enèsima vegada, la residència pública al barri del Xup.

A l’acte institucional es va lliurar el premi del Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa a títol pòstum al dirigent veïnal del Xup, Joaquín Vizcaíno Grima, mort el juliol passat. Va recollir el guardó el seu fill, Joaquín Vizcaíno Luján, que el va dedicar a la gent «del seu barri, el Xup». També va tenir un record per la Plataforma de Gent Gran i «especialment als qui es planten els dilluns davant l’Ajuntament per demanar pensions dignes i millors serveis». La distinció s’atorga a persones que s’hagin significat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat.

Art com a teràpia

L’acte institucional va servir per inaugurar les aules de les persones grans. La presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Fina Dordal, va recordar que hi ha 11 entitats a Manresa que impulsen aules i tallers per a la gent gran per un «envelliment actiu, valent i amb dignitat». La xerrada inaugural del curs la va pronunciar el periodista ja jubilat Jordi Playà. Fill de Castellgalí, va parlar de les noves tecnologies.

La regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa, va cloure l’acte. Va fer un al·legat contra la solitud no desitjada. «El silenci té soroll», va dir. Igualment va fer una aferrissada defensa de l’art com un «actiu de salut per millorar l’estat físic i mental de les persones». També de la gent gran. «L’art cura i salva adversitats, va dir. Va posar d’exemple el projecte intergeneracional Art K’Suma. Un espectacular ball final al ritme de la canço Billie Jean de Michael Jackson en va ser la mostra. El van ballar la jove Jaura Isanta i el jubilat Jaume Garriga. Va ser un èxit total.

La part reivindicativa

La part reivindicativa va ser al matí, quan una vintena de persones de la Plataforma en Defensa de la Gent Gran va lliurar a l’oficina d’Afers Socials de Manresa, al barri de la Mion, el document amb les 1.800 signatures que han recollit demanant per enèsima vegada la construcció de la residència pública al Xup.

«No defallirem en la reivindicació de la residència», van declarar abans d’entrar. El document també inclou l’adhesió de 22 entitats de la ciutat. Mentre a la plaça de la Democràcia del barri hi havia el mercat dels divendres, els membres de la plataforma van desplegar una pancarta per reclamar la residència.

Un registre accidentat

L’acte va ser un pèl accidentat en considerar, responsables de l’oficina, que per registrar el document havien d’haver demanat cita prèvia i perquè s’hi va presentar tanta gent. Després d’algun estira i arronsa, els van atendre.

Un dels membres de la plataforma, Víctor Feliu, va recordar que segons el document signat entre l’Ajuntament i la pròpia Plataforma el febrer del 2020, la residència ja hauria d’estar pràcticament enllestida per entrar en funcionament la pròxima primavera. La pandèmia ho va capgirar tot.

Ara el projecte és a mans de la Generalitat, i segons Feliu «ja ens han dit que aquesta legislatura ens n’oblidem. Que ni hi somiem». Segons Feliu, però, això suposaria allargar el projecte uns anys més i considera que el problema de la manca de places públiques a les residències de gent gran de Manresa no tan sols subsisteix, sinó que amb el pas del temps s’incrementarà i agreujarà.

La Plataforma pensa demanar una entrevista al president Pere Aragonès per parlar-ne. De fet el document que van lliurar ahir estava adreçat tant al departament de Drets Socials com al de Presidència. Van denunciar que la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, els ignora. Ni tan sols contesta «els nostres missatges». Davant de tot això va assegurar que la Plataforma persistirà en la seva demanda.